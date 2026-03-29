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KOD STUBIČKIH TOPLICA

Velika plantaža u Hrvatskoj: 64-godišnjakinja proizvela 11 kg marihuane

Optužnica podignuta u Zlataru

Facebook (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

B. A.

29.3.2026

Općinsko tužilaštvo u Zlataru podiglo je optužnicu protiv 64-godišnjakinje koja je na plantaži kod Stubičkih Toplica proizvela 11 kilograma marihuane za prodaju.

Prema navodima tužiteljstva, optužena je do novembra 2021. zasadila veći broj sadnica indijske konoplje. Instalirala je uređaje za svjetlost i ventilaciju, stvarajući uvjete za uzgoj u zatvorenom prostoru, što je rezultiralo najmanje 10.849 grama marihuane.

Tužiteljstvo je dodatno navelo da je okrivljenica marihuanu prodavala ili davala u zamjenu za obavljanje raznih poslova.

# OPTUŽNICA
# MARIHUANA
# HRVATSKA
# PLANTAŽA
# OPĆINSKO TUŽILAŠTVO U ZLATARU
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