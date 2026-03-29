Velika plantaža u Hrvatskoj: 64-godišnjakinja proizvela 11 kg marihuane

Općinsko tužilaštvo u Zlataru podiglo je optužnicu protiv 64-godišnjakinje koja je na plantaži kod Stubičkih Toplica proizvela 11 kilograma marihuane za prodaju.

Prema navodima tužiteljstva, optužena je do novembra 2021. zasadila veći broj sadnica indijske konoplje. Instalirala je uređaje za svjetlost i ventilaciju, stvarajući uvjete za uzgoj u zatvorenom prostoru, što je rezultiralo najmanje 10.849 grama marihuane.

Tužiteljstvo je dodatno navelo da je okrivljenica marihuanu prodavala ili davala u zamjenu za obavljanje raznih poslova.