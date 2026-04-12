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PRENOSIO CIGARETE

Crnogorac uhapšen u Sloveniji po potjernici podgoričkog Interpola: Sumnjiči se da je član kriminalne grupe

Slijedi dalja komunikacija između crnogorskog i slovenačkog Interpola, radi ekstradicije uhapšenog Crnoj Gori

Policija u Sloveniji. Facebook

A. O.

12.4.2026

Državljanin Crne Gore I.Lj. (33) uhapšen je jučer u Sloveniji, po međunarodnoj potjernici podgoričkog Interpola.

Protiv uhapšenog se vodi krivični postupak pred Višim sudom u Podgorici, zbog osnovane sumnje da je počinio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje u saizvršilaštvu, saopćila je Uprava policije Crne Gore.

- I.Lj. se sumnjiči da je ova krivična djela izvršio na način što je, kao član organizovane kriminalne grupe (OKG), sprovodio kriminalne aktivnosti – prenošenje cigareta kao robe čiji je promet ograničen preko carinske linije, uz izbjegavanje carinskog nadzora, te da je, kao član OKG, potom učestvovao u prodaji cigareta, kao i rasturanju, prikrivanju i krijumčarenju ove robe iz Slobodne carinske zone Luka Bar za države regiona i EU - piše u saopćenju.

Slijedi dalja komunikacija između crnogorskog i slovenačkog Interpola, radi ekstradicije uhapšenog Crnoj Gori.

# CRNA GORA
# HAPŠENJE
# SLOVENIJA
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