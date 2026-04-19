Politički zaokret u Sloveniji: Pad Golobovih planova otvara vrata povratku Janeza Janše

Mjesec dana nakon izbora, proces formiranja slovenske vlade dostiže vrhunac.

Iako je Robert Golob (Pokret Sloboda) bio relativni pobjednik, njegov pokušaj stvaranja široke koalicije je propao, čime se otvorio put Janezu Janši (SDS) da osigura potrebnu većinu od 46 glasova.

Ključne tačke trenutne situacije

Predsjednik SDS trenutno ima najveće šanse za sastavljanje svoje četvrte vlade. Snaga potencijalnog desnog bloka (SDS, NSi, SLS, Fokus i Resnica) već je potvrđena pri izboru predsjednika parlamenta, kada je njihov kandidat dobio 48 glasova.

Pokušaji Pokreta Sloboda da formira vlast propali su nakon odbijenice Demokrata, javila je STA.

Anže Logar je prekinuo pregovore optuživši Goloba za neprimjerene pritiske, dok iz Golobovog tabora uzvraćaju optužbama za "politiku prevare" i tvrde da je Logar od početka planirao povratak Janše na vlast.

Prema nezvaničnim informacijama, u novoj vladi bi SDS vodio osam ministarstava, blok NSi-SLS-Fokus pet, dok bi Logarovi Demokrati preuzeli tri resora.

Stranci Resnica namijenjena je uloga vankoalicijskog partnera.

Predsjednica Nataša Pirc Musar zakazala je konsultacije za ponedjeljak.

Mandat će povjeriti onome ko prvi dostavi 46 potpisa zastupnika. Ukoliko Janša to ne učini odmah, proces se seli u drugi krug gdje kandidate mogu predlagati i sami zastupnici.

Izborni rezultati kao podloga

Na izborima je Pokret Sloboda osvojio 29 mandata, a SDS 28. U parlamentu su još koalicija NSi-SLS-Fokus (9), Socijaldemokrati (6), Demokrati (6), Resnica (5) te koalicija Levica-Vesna (5).

S obzirom na to da su dosadašnji partneri (SD i Levica) skeptični prema novoj saradnji na ljevici, Janša je trenutno favorit za sastavljanje nove slovenske vlade.