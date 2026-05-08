Misterija oko biznismena koji želi kupiti NIS: Tvrdi da ima 15 tona zlata u Švicarskoj, a firma mu u Subotici

Misterija oko toga da li Ranko Mimović, koji je prema pisanju Reutersa ponudio dvije milijarde eura za ruski kapital u NIS-u, uopšte posjeduje toliki novac, upravo je postala još zamršenija, piše Nedeljnik.

Iako potpuno nepoznat domaćoj poslovnoj javnosti, Mimovićeve kompanije registrovane u Subotici, na adresi kineskog restorana u Štrosmajerovoj ulici, zapravo imaju upisan nenovčani kapital od 207,3 milijarde dinara (1,76 milijardi eura) u Agenciji za privredne registre.

U taj nenovčani kapital upisano je 15 tona zlata sa potvrdom iz čuvene švajcarske banke UBS (Union Bank of Switzerland) izdatom 1966. godine, zatim državne obveznice Njemačke izdate 1924. godine i Narodne Republike Kine iz 1953. godine. Osim toga, upisane su i dionice potpuno nepoznate bugarske firme MTB Evrokapital.

Nedeljnik navodi da je, prema podacima Agencije za privredne registre (APR), u martu 2023. godine osnovana firma KFT Senator Treasury G.T.7. sa ogromnim osnivačkim kapitalom od 207,32 milijarde dinara ili oko 1,76 milijardi eura. Kao osnivač i direktor upisan je Ranko Mimović, a kao djelatnost navedene su „ostale nepomenute finansijske usluge“.

Ta kompanija, međutim, nije imala osnivački kapital u novcu već u nenovčanoj imovini – zlatu, akcijama te njemačkim i švajcarskim obveznicama.

Kompanija izbrisana iz registra

Ova kompanija izbrisana je iz registra APR, ali ne prije nego što je napravljen diobeni bilans radi osnivanja dvije nove kompanije – KFT Senator Treasury G.T.7 Jedan i KFT Senator Treasury G.T.7 Dva; ova potonja je, kako podsjeća Nedeljnik, i potencijalni kupac NIS-a.

U KFT Senator Treasury G.T.7 Jedan tako se sele akcije bugarske kompanije MTB Evrokapital AD iz Sofije, navodno vrijedne dvije milijarde bugarskih leva (jedna milijarda eura), kao i 2.000 komada obveznica „German Bonds-German External Loan“ iz 1924. godine, nominalne vrijednosti dva miliona dolara. Njena imovina postaju i kineske obveznice „Chinese National Economic Construction Loan“ iz 1953. godine u ukupnoj vrijednosti od 2,66 miliona juana. Vrijednost osnovnog kapitala ove firme iznosi ukupno 96,18 milijardi dinara, odnosno oko 819 miliona eura.

U drugu firmu odlazi 15 tona zlata

Prema članu 6. Osnivačkog akta firme KFT Senator Treasury G.T.7. Dva, njen kapital čini isključivo zlato. Radi se o količini od 15 tona zlata (poređenja radi, Centralna banka BiH ili NBS posjeduju znatno manje od toga u odnosu na ovu cifru), za koje postoji potvrda o depozitu sa pravom raspolaganja, izdata od Union Bank of Switzerland dana 06.08.1966. godine.

Vrijednost zlata, kako se napominje u dokumentima u koje je Nedeljnik imao uvid, izračunata je na dan izdavanja potvrde. Uz napomenu da je vrijednost unesenog kapitala 80% od cijene zlata koja je na dan procjene iznosila 79.111,38 eura za 1 kg zlata, vrijednost unesenog kapitala izračunata je na 111,13 milijardi dinara ili blizu 946 miliona eura.