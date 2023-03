Abazović: Neka SDT kaže ko je pustio Belivuka u Crnu Goru

Premijer Dritan Abazović pozvao je Specijalno državno tužilaštvo da saopšti ko je pustio srbijanskog kriminalca Veljka Belivuka da uđe u Crnu Goru gdje je, kako se sumnja, izvršio najteža krivična djela.

Naveo je da je priču o Zoranu Lazoviću, bivšem visokom policijskom funkcioneru koga je označio kao vođu kriminalnog klana, "davno ispričao".

Brani javni interes

- Niti šta najavljujem, niti šta očekujem, niti se miješam u rad SDT-a ili bilo kojeg tužilaštva, osim na način kada branim javni interes. Ja opet postavljam pitanje, ko je pustio Belivuka u Crnu Goru koji je činio najteža krivična djela? Neka nam kaže SDT, koje je uzelo predmet, tada je bio Katnić, da bi ga upropastilo. Pitam javno, ne kažem ko je. Za mene je stvar jasna, ja dileme nemam, nikad ni oko čega kada iznosim javno, ali pitam zbog javnosti neka oni kažu, evo nije on, onda neka kažu ko je. Jesu li procesuirana dva policajca tada od strane Osnovnog tužilaštva. Jesu li rekli ko je dao to? Šta se desilo? Uzeo je Katnić predmet kao i sve ostale i stavio u fioku ili možda odbacio. Opet pitam ko je pustio Belivuka da ide na zabave najvećih kriminalaca u Crnoj Gori, ko mu je bio u pratnji kada se to dešavalo? Ja odgovore znam, nisam organ koji može da preduzme dalje mjere, već organ koji iznosi poliitčke stavove jasno i transparentno. Neka kažu danas jasno i transparetno ko je to uradio, uopšte ne aludiram na Lazovića , ali neka kažu i onda će građanima da bude jasno pričam li ja istinu ili oni - istakao je Abazović nakon potpisivanja ugovora o izgradnji dionice aerodrom Tivat-Jaz, u vili "Gorica".

Smjena Brđanina

Na pitanje da li je Europol zahtijevao smjenu direktora Uprave policije Zorana Brđanina, rekao je da su mnogo energije potrošili "da bi Europol pružio servis Crnoj Gori koji je krucijalan u svemu ovome."

- Zahvalan sam svima, ali mi sada ne možemo zbog bilo koga, ovo se ne odnosi ni na koga lično, da tu situaciju dovedemo u pitanje više. Jer su naša očekivanja od Europola ogromna u narednom periodu. Ovo je samo vrh ledenog brijega. Ovo je samo prvi talas materijala koji je došao. Niko to ne smije da ugrozi. Meni nije jasno zašto je to svih ovih godina bilo blokirano, to je pravo pitanje. Jer Europol nije počeo da radi prije pola godine, niti je kao institucija nastao prije 15 dana. Postoji decenijama, i naša saradnja sa njima traje dugo, ali su u jednom trenutku oni shvatili da ovdje nisu svi ljudi koji žele da promovišu pravdu. Iz kojih razloga to ćemo vidjeti u narednom periodu. Sada su isto shvatili da postoje ljudi koji insistiraju na ostvarivanju pravde i oni žele da pruže asistenciju tome. Ovo se ne odnosi na direktora Uprave policije ali se odnosi na procese koji će se desiti i unutar policije i drugih institucija - navodi Abazović.