Abazović: Predložit ću model ukoliko ne uspiju da formiraju vladu

Nakon sastanka s predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem, medijima se obratio lider Građanskog pokreta URA i aktuelni premijer te države Dritan Abazović.

Dritan Abazović je kazao da GP URA navija da se nova izvršna vlast formira što prije, pišu Vijesti.me.

- Očekivali smo da se ovo završi što prije, ali još ne treba gubiti nadu... Ponašamo se krajnje odgovorno i fer. Želimo svima puno sreće, ali ne možemo da završimo posao za druge. Nametnuli su se kao supermeni, sad baš i nije tako. I šta sad, neko drugi im je kriv? Nek naprave (vladu), svima želim puno uspjeha - rekao je Abazović novinarima u Rezidenciji predsjednika Crne Gore na Cetinju.

On je naveo da podršku GP URA za formiranje vlade ne mogu imati oni koji ne razgovaraju s njegovom partijom.

Vanredno zasjedanje Parlamenta

- Mi sebe vidimo u 45. vladi. Što se prije formira 44. vlada, to će prije doći do 45. vlade. Vrlo je jednostavno - dodao je.

Abazović je poručio da će GP URA, ako ne bude većine za izbor nove vlasti, predložiti neki model za njeno konstituisanje. Međutim, on nije želio da precizira o kom modelu je riječ.

- Ljudi nek probaju da naprave vladu, mi navijamo. Što je prije naprave, to je bolje za nas. Lično sam mislio, takve su najave bile, da ćemo dobiti vladu do početka avgusta. Nemamo ni predsjednika Skupštine, a ušli smo u vanredno zasjedanje Parlamenta... Što prije naprave vladu, to bolje. Torta čeka, ne treba dozvoliti da se, što se kaže, situacija ohladi. Onda idemo u nove političke procese - istakao je.

Upitan da li bi, ako ne bude većine za formiranje vlade, moglo da se krene u pregovore o konstituisanju manjinske vlasti, lider GP URA je odgovorio pitanjem - "zašto bismo imali manjinsku vladu ako smo imali izbore i ako možemo da imamo većinsku vladu?".

Brojni sastanci

- Svašta sam čuo u prethodna dva mjeseca. Pokušavam da se ne uključujem u to. Da se traži manjinska podrška tamo gdje postoji većina... Ne znam. Sad se priča o nekim drugim modalitetima. Ja ću prijedlog iznijeti ako oni ne uspiju da naprave vladu. Ako uspiju, tu smo da čestitamo. Što prije, to bolje - podvukao je.

Milatović je sastankom s liderom GP URA otpočeo treći dan konsultacija o određivanju mandatara za sastav vlade.

Osim Abazovića, GP URA na sastanku kod Milatovića predstavljali su i potpredsjednici te partije Milena Vuković Sekulović i Miloš Konatar.

Milatović će danas razgovarati i s predstavnicima Socijaldemokrata (SD), Socijalističke narodne partije (SNP) i Hrvatske građanske inicijative (HGI).