Inspektori splitske policije tragaju za osobama koje su podmetale požare

Splitska policija traga za piromanom koji je u petak podmetnuo požare u Tučepima i Podgori kod Makarske, a uviđaj na požarištima potvrdio je sumnje vatrogasaca da se radi o namjerno izazvanim požarima. Kako Hina neslužbeno doznaje, već dva dana se na požarištima kod Makarske i Omiša nalaze brojni pripadnici splitsko-dalmatinske kriminalističke policije, tačnije njen najelitniji dio, koji vrlo intenzivno rade na otkrivanju počinitelja. Evakuisani i kupači Kritična situacija kod Omiša gdje je izgorjelo 12 kuća: 200 vatrogasaca na terenu, sumnja se na piromana Policija je još jučer pozvala građane da im dojave sve informacije s terena što su mještani i napravili te su zahvaljujući tome kriminalisti obavili brojne razgovore i provjere.



Svaku informaciju koju dobije, policija provjerava na terenu, a pregledavaju se i snimke nadzornih kamera koje bi im mogle pomoći u otkrivanju počinitelja. Glasnogovornica splitske policije Antonela Lolić izjavila je kako je rano govoriti o završetku kriminalističkog istraživanja, ali uvjerava da je na terenu krema sektora kriminalističke policije, uz interventnu i specijalnu policiju. "Svi oni koji su ključni u ovakvim istraživanjima su uključeni, te rade Makarsku i Omiš. Nakon požara u Tučepima i Podgori na teren smo poslali maksimalan broj snaga i od tada radimo kriminalističko istraživanje", kazala je Lolić. Očevidi požara koji su se dogodili u petak dovršeni su, te je nesporno utvrđeno da se radi o podmetnutim požarima. Policija također istražuje požar koji je u subotu ujutro buknuo u Marušićima, Mimicama i Pisku gdje još točno nije utvrđen uzrok. Gorjelo blizu deponije Nakon Omiša, veći požar planuo i u Splitu: Dim se nadvio nad dobrim dijelom grada, vatrogasci na terenu Lolić kaže kako dosad nisu zabilježili toliko požara koji su u planuli u svega dva dana pri čemu su u jučerašnjem požarištu kod Omiša gorjele kuće i automobili.



"Ti požari su nešto čime se vrlo ozbiljno bavimo. Danas su na terenu bili i naši rukovoditelji, a naše sve snage su na raspolaganju kako bi se pomoglo ljudima i čim prije pronašlo počinitelja", dodala je Lolić. Dva požara u Tučepima izbila su u petak oko 14:30 sati nakon čega je u kratkom vremenu planulo i u Podgori, točnije na području Prisika, na ulazu u Park prirode Biokovo i Gornja Podgora.

