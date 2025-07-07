Koncert Thompsona oborio je rekord i izazvao masovne kontroverze, a evo što je pjevao o Bosni: "Kolijevka Hrvata"

Na albumu Ora et labora iz 2013. godine, Marko Perković Thompson objavio je pjesmu naslovljenu jednostavno – Bosna. Iza tog naslova stoji tekst koji se bavi temom historijske veze Hrvata s Bosnom i Hercegovinom, kulturnim korijenima, ali i osjećajem otuđenosti i zaborava.

U pjesmi se Bosna ne opisuje kao politički entitet, nego kao simbolično mjesto porijekla i duhovne pripadnosti. Prva strofa evocira sliku kolektivne memorije:

„Pjesmo moja, pjevat ću te tamo,

tamo gdje je naša loza počela,

staroj majci, kolijevci Hrvata,

gdje se naša povijest krvlju pisala.“

Kroz pjesmu se spominju – kralj Tomislav i kraljica Katarina – kao simboli hrvatskog identiteta uz poruku da je Bosna prostor važan za hrvatski nacionalni narativ. U tom smislu, pjesma se može tumačiti i kao reakcija na osjećaj političke i kulturne marginalizacije bosanskohercegovačkih Hrvata u savremenom kontekstu.

Iako nije izazvala veliku pažnju šire javnosti niti kontroverze kao neke druge Thompsonove pjesme, "Bosna" se kod dijela publike – posebno Hrvata u BiH – doživljava kao iskaz podrške i potvrde identitetske povezanosti.



