Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BAVI SE I NAŠOM ZEMLJOM

Koncert Thompsona oborio je rekord i izazvao masovne kontroverze, a evo što je pjevao o Bosni: "Kolijevka Hrvata"

Kroz pjesmu se spominju – kralj Tomislav i kraljica Katarina – kao simboli hrvatskog identiteta

Grgo Jelavic / PIXSELL

D. H.

7.7.2025

Na albumu Ora et labora iz 2013. godine, Marko Perković Thompson objavio je pjesmu naslovljenu jednostavno – Bosna. Iza tog naslova stoji tekst koji se bavi temom historijske veze Hrvata s Bosnom i Hercegovinom, kulturnim korijenima, ali i osjećajem otuđenosti i zaborava.

U pjesmi se Bosna ne opisuje kao politički entitet, nego kao simbolično mjesto porijekla i duhovne pripadnosti. Prva strofa evocira sliku kolektivne memorije:

„Pjesmo moja, pjevat ću te tamo,

tamo gdje je naša loza počela,

staroj majci, kolijevci Hrvata,

gdje se naša povijest krvlju pisala.“

Kroz pjesmu se spominju  – kralj Tomislav i kraljica Katarina – kao simboli hrvatskog identiteta uz poruku da je Bosna prostor važan za hrvatski nacionalni narativ. U tom smislu, pjesma se može tumačiti i kao reakcija na osjećaj političke i kulturne marginalizacije bosanskohercegovačkih Hrvata u savremenom kontekstu.

Iako nije izazvala veliku pažnju šire javnosti niti kontroverze kao neke druge Thompsonove pjesme, "Bosna" se kod dijela publike – posebno Hrvata u BiH – doživljava kao iskaz podrške i potvrde identitetske povezanosti.


S druge strane, kritičari ukazuju na to da pjesma, iako bez izravnih političkih poruka, djeluje nostalgično i nacionalno intonirano, pri čemu naglašavanje povijesnih zasluga i rana može dodatno produbljivati osjećaj etničke zatvorenosti.

Ipak, pjesma ne koristi militarističku retoriku niti otvoreni politički rječnik, već ostaje u granicama muzičke refleksije o porijeklu, bolu i pripadnosti. U tom smislu, Bosna predstavlja nešto mirniji ton u Thompsonovom opusu.

Na kraju, bez obzira na interpretacije, pjesma Bosna pokazuje kako se muzički izraz može koristiti ne samo za zabavu, već i za artikulaciju kolektivnih osjećaja i identitetskih tema – posebno u društvima s kompleksnom prošlošću i još uvijek nedefiniranim unutrašnjim odnosima.

# MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
# KONCERT
# HRVATSKA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (21)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.