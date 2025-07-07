Vukanović o koncertu Thompsona: Zamislite da je Merlin veličao zločince, RTS i režim bi danima pisali o islamskom radikalizmu

Lider Za pravdu i red i poslanik u Narodnoj skupštini RS Nebojša Vukanović oglasio se povodom koncerta hrvatskog pjevača Marka Perkovića Thompsona koji je održan na zagrebačkom Hipodromu, a prema procjenama na kojem je bilo više od 500.000 ljudi. Vukanović je u snimku koji je objavljen na YouTube-u osudio glorifikaciju ustaštva i nacizma tokom koncerta, tvrdeći da je događaj bio otvorena promocija mržnje i ekstremizma, uz prešutnu podršku hrvatske države, Katoličke crkve, ali i šutnju Beograda, Banja Luke i međunarodne zajednice. - Zloglasni ustaški poklič „Za dom spremni“, glorifikacija Pavelića, Jure Francetića, Rafaela Bobana, pjevanje o Jasenovcu i Gradišci Staroj, crne uniforme HOS-a – to su slike koje su obilježile sinoćnji koncert - poručio je Vukanović.

On je upozorio na zabrinjavajući društveni kontekst u kojem se pola miliona ljudi okuplja kako bi slavilo ideologiju koja je u Drugom svjetskom ratu odgovorna za genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima. Vukanović je naglasio i to da je broj prisutnih – što čini gotovo šestinu ukupnog broja stanovnika Hrvatske – pokazatelj dubokog društvenog problema i neprerađene prošlosti. "Državni projekat" - Thompson ne bi mogao okupiti 500.000 ljudi bez sistemske podrške. Ovo je državni projekat – poručio je Vukanović. Vukanović se zapitao "zašto šute Banja Luka i Beograd, i zašto nije bilo zvaničnih osuda, dodajući da je Javni servis Srbije (RTS) prenosio koncert uživo, dok je ozvučenje i tehnička podrška navodno stigla iz Srbije". - Više je prostora Thompson dobio u Dnevniku RTS-a nego vijest o stradanju i progonu Srba u „Oluji“ - rekao je. Vukanović se osvrnuo na akciju bugojanske grupe Feniks iz 1972. godine. Poručuje kako se „danas ti teroristi predstavljaju kao žrtve komunističkog terora i uz pomoć Katoličke crkve im se podižu spomenici“. Majica s datumom rođenja teroriste Vukanović je naveo "da je Thompson na scenu izašao s majicom na kojoj se nalazio datum rođenja Zvonka Bušića, osuđenog teroriste koji je oteo avion i postavio bombu u SAD-u, ubivši policajca".