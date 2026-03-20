Thompson došao na zakletvu kćerki koja služi vojni rok

U Požegi je danas održana svečana zakletva novog naraštaja regruta na temeljnom vojnom osposobljavanju u kasarni "123. brigade HV".

Među regrutima je bila i Diva Marija Perković, kći kontroverznog pjevača Marka Perkovića Thompsona koji je na ovom događaju prisustvovao zajedno sa suprugom, prenosi N1.

Od 800 regruta za vojni rok, 446 njih prijavilo se dobrovoljno. Među tim dobrovoljcima je i Diva Marija Perković.

Zakletvi regruta u Požegi je prisustvovao i ministar obrane Ivan Anušić.

- U prisezi koja je danas pročitana jasno je navedeno da je vaša zadaća braniti suverenitet Hrvatske. Hvala vašim roditeljima koji su u vas usadili osjećaj domoljublja i odgovornosti. Učinili ste ponosnima mene, svoje obitelji i naš narod - poručio je Anušić regrutima.

Ministar, koji je po vlastitom priznanju na Thompsonovom koncertu na zagrebačkom Hipodromu sudjelovao u masovnom urlikanju ustaškog pokliča, u Požegi se, kako je izvijestio RTL, kratko susreo s pjevačem kojega je pitao je li zadovoljan, nakon čega se rukovao s njegovom kćeri.