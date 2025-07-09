Rezolucija o Srebrenici u Skupštini Srbije: Tajming je historijski predodređen

Prije nekoliko dana poslanici PSG-a i SDA u Skupštini Srbije podnijeli su prijedlog Rezolucije o genocidu u Srebrenici. Rezolucija poziva na osudu genocida i proglašenje 11. jula Danom sjećanja. Ona ima za cilj, kako je objašnjeno, promoviranje istine, pravde i pomirenja u regiji uz poštovanje prema žrtvama.

- Prijedlog Rezolucije o genocidu u Srebrenici potekao je od naših kolega iz poslaničkog kluba, tačnije, nama je proslijeđen od kolege Ahmedina Škrijelja. Dokument je u saglasnosti s politikom i svim dosadašnjim istupima Pokreta slobodnih građana. U petak se obilježava 30 godina od genocida u Srebrenici, što je odredilo i sam tajming - kaže za Danas Pavle Grbović, lider i šef poslaničke grupe Pokreta slobodnih građana, odgovarajući na pitanje zbog čega je njegova poslanička grupa baš sada podnijela prijedlog Rezolucije Skupštini Srbije.

Dileme oko potpisa

Grbović napominje da su imali dilemu da li da potpišu, ne zbog sadržaja, već zbog prethodno donijete odluke da poslanici PSG-a neće učestvovati u radu Skupštine, što može dovesti do toga da ne budu prisutni na sjednici na kojoj se prijedlog stavi na glasanje.

U ovom sazivu takve inicijative imaju samo simboličku ulogu

- Razmatrali smo i opciju da ne potpišemo, ali da javno podržimo, upravo iz tog razloga. Na kraju smo se ipak odlučili na potpisivanje, iako znamo da u ovom sazivu takve inicijative imaju samo simboličku ulogu. Nismo željeli da na bilo koji način kalkulišemo s bazičnim političkim i vrijednosnim principima. Što se tiče 'spornog tajminga', on nije biran već historijski predodređen. Nije naša krivica što su zločinački odredi Ratka Mladića u tom periodu prije 30 godina sistematski ubijali hiljade civila - navodi predsjednik PSG-a.

On napominje da su prijedlog Rezolucije potpisali sa predstavnicima stranke SDA, s kojom dijele poslanički klub. Na primjedbu da politika SDA danas nije pretjerano popularna u Sandžaku, Grbović podsjeća da su oni dobili 20 posto glasova u Novom Pazaru, što nije za podcjenjivanje.

Ljudima u Sandžaku mnogo teže je palo da slušaju o “srpskom integralizmu”

Na pitanje da li to vraćanje u prošlost može poremetiti tek uspostavljene dobre odnose sa studentima iz Novog Pazara, sagovornik Danasa odgovara pitanjem – zar to nije razlog više da se ovakva pitanja ne guraju pod tepih?

- Potpuno je promašena adresa za to pitanje. Vjerujem da je ljudima u Sandžaku mnogo teže palo da slušaju o ‘srpskom integralizmu’ i govornika koji je par dana prije toga govorio na promociji knjige Radovana Karadžića - objašnjava Grbović.

Na pitanje kako komentariše to što je režim Aleksandra Vučića prijedlog Rezolucije o Srebrenici iskoristio odmah za novo diskreditiranje građanskog, ali i studentskog protesta, sagovornik kaže da, dokle god se bavi politikom i dok je na čelu Pokreta slobodnih građana, neće dozvoliti da njihovu politiku diktira propagandna mašinerija SNS-a.

Cijeli život

Ako bismo se vodili time šta će SNS reći o našim stavovima, šutili bismo cijeli život

- Ti isti su optužili studente da će zajedno s rumunskim lopovima pljačkati stanove, a jučer je predsjednik optužio Novosađane da su natjerali čovjeka da pokuša da se zapali ispred prostorija SNS-a u Novom Sadu. Ako bismo se vodili time šta će SNS reći o našim stavovima, vjerovatno bismo ćutali cijeli život. Na kraju krajeva, jasno je zašto ih sve to boli. Zato što su oni ostaci i nasljednici zločinačke politike koja je kreirala ambijent u kojem se ovako strašan zločin mogao dogoditi - kaže Grbović.

Ono što su nekada radili drugim narodima, sada rade svojoj djeci

Dodaje i da su oni jedina generacija koja je osramotila Srbiju. Kad pogledamo u prošlost, kaže, oni su jedini razlog zbog kojeg „osjećamo stid“.

- A i kad pogledamo u sadašnjost, vidimo istu krv u očima – samo što su to nekada radili drugim narodima, a sada svojoj djeci. I zbog te svoje lične političke odgovornosti su izmišljenim konstrukcijama o ‘genocidnom narodu’ stavili cijeli narod na branik odbrane od sopstvene krivice. Mi im u tome nećemo pomagati - dodaje.

Niko zbog Rezolucije nije odustao od rušenja Vučića

Grbović negira kritike na društvenim mrežama da je prijedlogom Rezolucije nanesena šteta građanskom protestu kojem je cilj smjena aktuelnog režima.

- Nekome se to svidjelo, nekome nije. Neko misli da je trebalo, neko da je ‘pogrešan tajming’, neko da ne treba nikada. Ali niko zbog toga nije odustao od namjere da se sruši režim SNS-a.- Baš kao što mnogim građanski orijentisanim biračima nisu prijale poruke s Vidovdanskog skupa, ali niko od njih zbog toga nije odlučio da pređe na Vučićevu stranu, ili da odustane. Proces smjene je nezaustavljiv. Nema potrebe za tom anksioznošću kako će svaki iole drugačiji stav tu borbu srušit - poručuje Grbović.

Dobar trenutak

Iz POKS-a protiv podjela, a sami su se podijelili

Na primjedbu POKS-a da nije dobar trenutak da se po toj temi dijeli konačno ujedinjena opozicija, Grbović odgovara da je takvu reakciju do sada čuo samo od POKS-a, koji se pritom sam podijelio prije sedmicu dana.

- I nije mi to nešto bitno što sam čuo. Apsolutno se ništa nije promijenilo u našem stavu prema studentskim zahtjevima i protestima, kao ni u svakom obliku moguće podrške. Ali se ništa nije promijenilo ni u ostalim stavovima koje Pokret slobodnih građana zastupa od osnivanja. Ne ističemo ih zato što želimo nekoga dijeliti ili se ograđivati, već zato što nam je stalo do politike koju zastupamo - kaže lider PSG-a.

Ni od jednog ratnog huškača nismo čuli da odustaje od te politike

Dodaje da je PSG-u prvenstveno važno da dođe do smjene režima, i da će učiniti sve da tome doprinese, ali da im nije svejedno kako će Srbija izgledati nakon toga.

- Zato ne možemo da uvedemo moratorij na stavove i vrijednosti. A što se tiče famoznog ‘tajminga’ – nijednom ekstremnom nacionalisti i ratnom huškaču on nije bio problem. Nikada od tih opcija nismo čuli da odustaju od svoje politike ‘jer nije trenutak’. I ne očekujem da odustanu, ali neću dozvoliti da se nama to pravo oduzima ili dovodi u pitanje -zaključuje Pavle Grbović.