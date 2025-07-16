Makarski ugostitelji najavljuju štrajk zbog inspekcija: "Ovo je poniženje, zatvaramo lokale na jedan dan"

Aljoša Špec, vlasnik poznatog restorana “Hrpina” u Makarskoj, javno je izrazio frustraciju zbog načina na koji su inspektori postupali tokom nadzora u njegovom objektu.

- Ovakvo poniženje nisam doživio nikada u životu. Sedam inspektora bilo je u restoranu devet i po sati, a pet sati nisu dozvolili osoblju da izađe napolje jer su zaključali vrata - izjavio je Špec.

Nezadovoljstvo ugostitelja

Prema podacima Državnog inspektorata, od sredine maja do kraja juna provedeno je više od 3.200 nadzora u gotovo 900 ugostiteljskih objekata širom Hrvatske. Ugostitelji iz Makarske nezadovoljni su intenzitetom i načinom provođenja inspekcija, a kako prenosi Večernji list, razmatra se i jednodnevni štrajk usred turističke sezone.

Inspekcijski timovi, među kojima su i službenici iz Bjelovara, danima obilaze restorane, kafiće, pekare i trgovine. Novčane kazne za utvrđene prekršaje iznose najmanje 9.000 eura.

- Ne možemo raditi normalno, a plaće moramo isplaćivati. Nas oko 200 razmatra da sve zatvorimo na jedan dan, neka turisti vide u kakvim uslovima radimo - kazao je jedan od ugostitelja. Neki su već privremeno zatvorili svoje objekte nakon nadzora, uključujući pizzeriju “Domina” i plažni bar “Providenca”.

Drastičan potez

Najdrastičniji potez ipak je povukao Aljoša Špec, koji je, nakon više od pedeset godina rada u ugostiteljstvu, odlučio trajno zatvoriti svoj restoran.

- Inspekcije su bile prije dva dana, a danas sam odjavio obrt, stavio ključ u bravu, dao otkaz devetorici radnika i oprostio se s ovim poslom. Ovakvo poniženje nisam doživio nikada u životu. Sedam inspektora bilo je u restoranu devet i po sati, a pet sati nisu dali osoblju da izađe jer su zaključali vrata - ponovio je Špec.

Kazne koje su mu već izrečene premašuju 8.000 eura, a dodatne se očekuju zbog zaleđene hrane koju su inspektori, nakon zapljene, polili domestosom.

Prema navodima inspektorata, najčešće utvrđene nepravilnosti uključuju neispunjavanje minimalnih tehničkih i sanitarnih uvjeta, prisustvo radnika bez položenih tečajeva zaštite na radu, neprijavljene radnike, nehigijenske uvjete u pripremi hrane i korištenje neispravne opreme. U pojedinim slučajevima, objekti su zatečeni u radu bez registrirane djelatnosti.

- Je li iko ušao u restorane unutar hotela - pitao je Špec, izražavajući sumnju u selektivnost nadzora, prenosi 24sata.