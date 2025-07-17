Osmani: Krajem maja sam dobila informaciju o eskalaciji akcija Srbije na Kosovu

Predsjednica Kosova Vjosa Osmani iznijela je nove detalje u vezi sa sprečavanjem moguće eskalacije od strane Srbije na Kosovu, nakon povratka iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Latvije, gdje je bila u posjeti, javlja Anadolu.

Na konferenciji za novinare u Prištini, Osmani je rekla da je njena procjena donesena na osnovu kontinuiranih informacija koje Predsjedništvo dobija od sigurnosnih institucija.

- Konkretnije, krajem maja smo dobili nove konkretne informacije u vezi sa djelovanjem Srbije na granici sa Kosovom - kazala je navodeći da je odmah nakon prijema tih informacija imala sastanke sa sigurnosnim institucijama.

- Osigurali smo da svaka institucija na Kosovu ima odgovarajuću mobilizaciju za odbranu zemlje - naglasila je Osmani.

Predsjednica Kosova je rekla da je ove informacije podijelila i sa sigurnosnim saveznicima Kosova kako bi zatražila njihovu podršku u zaustavljanju eskalacije na Kosovu od strane Srbije.

- Stoga su laži Srbije da ne preduzima destabilizirajuće korake dio njihove stalne propagande. Kao što znate, takve izjave su davali neposredno prije čina agresije iz septembra 2023. godine, ali i prije svakog drugog čina agresije, uključujući napad na kritičnu infrastrukturu koji su izvršili protiv Kosova - rekla je Osmani, podvlačeći da u ovoj situaciji nema mjesta panici.

Osmani, koja je najavila ovu konferenciju nakon što ju je Ričard Grenel (Richard Grenell), izaslanik američkog predsjednika za specijalne misije, kritikovao zbog, kako je rekao, "manipulacije riječima" američkog predsjednika Donalda Trampa.

Ali, Osmani kaže da je izjave izrečene u SAD-u davala samo na osnovu toga kako je ona shvatila Trampove riječi, a ne kako ih je interpretirala.

Osmani je potvrdila stavove predsjednika Trampa 10. jula tokom posjete SAD-u, rekavši da je spriječio moguću eskalaciju od strane Srbije na Kosovu.

O ovom pitanju, Osmani je rekla da je krajem maja i ministar odbrane Kosova, Ejup Makedonci, javno govorio o srbijanskim tendencijama eskalacije na Kosovu, uključujući raspoređivanje vojnih trupa Srbije u blizini granice s Kosovom.