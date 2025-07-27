Influenser pitao mlade u Beogradu koja je razlika između Srbije i RS: "To jeste Srbija, ali nije"

Srbijanski influenser Neven, poznat po snimcima u kojima postavlja pitanja iz opće kulture slučajnim prolaznicima, ponovo je izazvao pažnju javnosti. Ovoga puta na ulicama Beograda pitao je mlade da navedu jedno djelo Ive Andrića te da objasne razliku između Srbije i Republike Srpske – entiteta u Bosni i Hercegovini.
Odgovori koje je dobio bili su, prema mnogima, poražavajući. Niko od ispitanih nije uspio tačno navesti nijedno Andrićevo djelo.
"Preko nekog mosta", "Bukvar", "Nešto na ćupriji most" – samo su neki od pokušaja. Jedna djevojka je uz pomoć djeda pokušala dati odgovor, ali je i to pošlo po zlu: "Na grini ćuprija", rekla je s uvjerenjem.
Na pitanje o razlici između Srbije i Republike Srpske, odgovori su bili jednako zbunjujući:
"Razlika je to što RS pripada Srbiji, ali nije priznata kao naša", "RS je u Bosni", "Srbija je država, a RS pokrajina u Bosni", "Nema razlike, to je Srbija, samo ovo je u Bosni", "Republika Srpska je Republika, a Srbija je Srbija", "Nema razlike, daće Bog" – neki su od izjava koje su šokirale publiku.
Ipak, bilo je i onih koji su tačno odgovorili da je riječ o entitetu unutar Bosne i Hercegovine.
Video je izazvao burne reakcije korisnika društvenih mreža.
- Sramota. Ovaj kratki video pokazuje da za Srbiju više nema spasa. Propali smo - napisao je jedan od komentatora.