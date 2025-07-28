Oglasnici preplavljeni ponudama, a potražnja za osobljem raste: Sezonci u Dubrovniku zarade i 2.000 eura

Traže se kuhari, pomoćni radnici, barmeni, radnici u vešeraju, pomoćno osoblje u domaćinstvima, sobarice, pizza majstori i čistači plaža. Poslodavci uglavnom nude smještaj i obroke, a osiguravaju i dozvole boravka i rada.

Na samo jednom online oglasniku trenutno je otvoreno čak 386 oglasa za sezonske poslove. Ponude se svakodnevno ažuriraju, a hrvatske agencije za zapošljavanje na dnevnom nivou izbacuju nove ponude.

Hrvatska i ovog ljeta vapi za sezoncima, a radnici iz BiH su i dalje među najtraženijima! Ljetna sezona na Jadranu u punom je jeku, a hoteli, restorani i barovi traže pojačanje. Oglasnici su preplavljeni ponudama, a potražnja za novim osobljem raste iz dana u dan i to duž cijele hrvatske obale.

Radnici iz BiH već godinama čine okosnicu turističke sezone u Hrvatskoj, pa se i ove godine nudi dobra prilika za zaradu. No, ove godine bh. državljani duže nego inače čekaju dozvole za rad u Hrvatskoj.

Kako saznajemo, plaće sezoncima iz BiH kreću se od 900 do 1.100 eura u hotelskim lancima s 4 zvjezdice. U visokoj sezoni ta plaća može narasti do 1.300 eura. Ali, priča nam jedan od turističkih radnika iz Hrvatske, u ovom aranžmanu sezonci imaju bolje uvjete rada - slobodne dane i mogućnost odmora. U većini slučajeva radni sati se ograničavaju na osam.

Drugi uvjeti

- U Starom gradu u Dubrovniku, primjerice, plaće sezoncima iz BiH kreću se od 1.500 do 2.000 eura, a toliko plaćaju vlasnici privatnih hotela ili smještajnih jedinica. Uz te plaće imaju jedan ili nijedan slobodan dan sedmično – kaže „Avazov“ sagovornik.

U nekim slučajevima, kako su po društvenim mrežama svoja iskustva prenijeli sezonci, uvjeti su nešto lošiji – u jednoj sobi zna spavati od tri do pet radnika, a više od pet ih ima na raspolaganju samo jednu mašinu za pranje veša.

- Raspon plaća je širok, sve je kako se dogovori s poslodavcem – prenosi nam turistički radnik iz Dubrovnika.

3.000 eura zarade šefovi kuhinje, a pomoćni radnici u kuhinji imaju od 900 do 1.400 eura.