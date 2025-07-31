Ivo Sanader pušten na slobodu

Odlukom sisačkog Županijskog suda bivši premijer Hrvatske Ivo Sanader, koji kaznu izdržava u kaznionici u Lipovici, pušten je na uvjetnu slobodu.

Vijest je potvrđena s tog suda, a odluka je donesena na današnjoj sjednici vijeća, javlja Jutarnji.

Sanader je ranije osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 18 godina.

Tokom izdržavanja kazne koristio je pogodnosti propisane Zakonom o izvršavanju kazne zatvora, pa je već bio viđen izvan kaznionice, u Zagrebu i Kutini.

Danas je na sisačkom Županijskom sudu održano ročište na kojem je odlučeno da Sanader ispunjava uvjete za prijevremeni izlazak iz zatvora, prije nego što odsluži cijelu kaznu. Njegov odvjetnik Čedo Prodanović ranije je najavljivao da će tražiti uvjetno puštanje na slobodu.

9. decembra 2010. godine Ivo Sanader je u 11:10 sati u pratnji kćerke Brune prešao granicu na Bregani i ušao u Sloveniju. Ni danas se ne zna ko mu je javio da će taj dan biti uhapšen.

Samo nekoliko sati kasnije, oko 15 sati, ukinut mu je zastupnički imunitet, što je značilo da ga policija može uhapsiti, a ako ga ne nađu na kućnoj adresi, za njim može biti izdana potjernica, što se i učinilo.

Od tada je počela sudska saga protiv Sanadera koja traje već petnaest godina.