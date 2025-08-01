Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ŠEF HRVATSKE DIPLOMATIJE

Grlić Radman: Hrvatska će poštovati pravomoćnu presudu protiv Dodika

Smatramo kako je važno u provedbi presude očuvati međusobno povjerenje i ravnotežu među trima konstitutivnim narodima u BiH, poručio je

Grlić Radman i Dodik. Pixsell

M. Až.

1.8.2025

Hrvatska će poštovati pravomoćnu presudu Suda Bosne i Hercegovine protiv predsjednika bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorada Dodika i poziva na očuvanje povjerenja i ravnoteže među trima konstitutivnim narodima u njenoj provedbi.

- Republika Hrvatska poštuje pravomoćnu presudu Suda Bosne i Hercegovine u slučaju Milorada Dodika. Svjesni smo osjetljivosti političkog trenutka te smatramo kako je važno u provedbi presude očuvati međusobno povjerenje i ravnotežu među trima konstitutivnim narodima u Bosni i Hercegovini, kako bi se djelovalo odgovorno i izbjegle tenzije - kazao je ministar vanjskih i evropskih poslova Hrvatske Grodan Grlić Radman.

Apelaciono vijeće Suda BiH u petak je potvrdilo prvostepenu presudu Suda BiH iz februara ove godine kojom je Milorad Dodik osuđen na godinu zatvora i šest godina zabrane obavljanja dužnosti predsjednika Republike Srpske zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika u BiH.

- Hrvatska će se, u suradnji s partnerima u EU-u i NATO-u, nastaviti zalagati za očuvanje mira, institucionalne stabilnosti i euroatlantske perspektive BiH - napisao je Grlić Radman u objavi na platformi X.

# GORDAN GRLIĆ RADMAN
# HRVATSKA
# MILORAD DODIK
# BIH
PRIKAŽI KOMENTARE (12)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.