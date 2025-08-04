Francuz uhvaćen na djelu: Krijumčario desetine migranata

Na području Sunje, hrvatska policija spriječila je pokušaj krijumčarenja više stranih državljana koji su ilegalno prešli državnu granicu. Vozilo francuskih registarskih oznaka, kojim je upravljao 27-godišnji francuski državljanin, zaustavljeno je tokom noći, a tokom kriminalističkog istraživanja utvrđeno je da je prevozio migrante radi lične finansijske koristi, prenosi Index.hr.

Kako navode iz Policijske uprave sisačko-moslavačke, osumnjičeni je pokušao unovčiti unaprijed dogovoreni iznos prevozeći osobe koje su bez važećih dokumenata prešle granicu Republike Hrvatske, čime je povrijedio više zakonskih propisa.

Policija sumnja da je 27-godišnjak počinio kazneno djelo protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Hrvatskoj, državi članici EU i potpisnici Šengenskog sporazuma. Zbog toga je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje.

Nakon dovršetka postupka, osumnjičeni Francuz je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave sisačko-moslavačke.