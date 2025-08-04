Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

LAKA LOVA

Francuz uhvaćen na djelu: Krijumčario desetine migranata

U automobilu francuskih oznaka prevozio više stranaca koji su nezakonito ušli u Hrvatsku

U automobilu francuskih oznaka prevozio više stranaca. Društvene mreže

A. H. K.

4.8.2025

Na području Sunje, hrvatska policija spriječila je pokušaj krijumčarenja više stranih državljana koji su ilegalno prešli državnu granicu. Vozilo francuskih registarskih oznaka, kojim je upravljao 27-godišnji francuski državljanin, zaustavljeno je tokom noći, a tokom kriminalističkog istraživanja utvrđeno je da je prevozio migrante radi lične finansijske koristi, prenosi Index.hr.

Kako navode iz Policijske uprave sisačko-moslavačke, osumnjičeni je pokušao unovčiti unaprijed dogovoreni iznos prevozeći osobe koje su bez važećih dokumenata prešle granicu Republike Hrvatske, čime je povrijedio više zakonskih propisa.

Policija sumnja da je 27-godišnjak počinio kazneno djelo protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Hrvatskoj, državi članici EU i potpisnici Šengenskog sporazuma. Zbog toga je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje.

Nakon dovršetka postupka, osumnjičeni Francuz je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave sisačko-moslavačke.

# KRIJUMČARENJE
# MIGRANTI
# HRVATSKA
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.