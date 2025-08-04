Video / Ivo Sanader stigao kući

Bivši premijer Hrvatske Ivo Sanader pušten je iz kaznionice u Lipovici. U pratnji advokata jutros oko 10:30 izašao je iz kaznionice. Kamere su ga zabilježile prilikom dolaska kući.

Sanader je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 18 godina.

Tokom izdržavanja kazne koristio je pogodnosti propisane Zakonom o izvršavanju kazne zatvora, pa je već bio viđen izvan kaznionice, u Zagrebu i Kutini.