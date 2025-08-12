Ovo je vojnik Dejan Božović koji je poginuo u Crnoj Gori: Otac četvero djece, spašavao druge od požara i stradao

U jeku požara u Crnoj Gori došlo je do tragedije kada je poginuo vojnik Dejan Božović iz Danilovgrada, otac četvero djece.

Božović je poginuo dok je bio angažovan na gašenju požara u rejonu Kuča u Crnoj Gori. Dejan je stradao kada se cisterna sa vodom, u kojoj je bio, prevrnula i skliznula niz padinu pored puta ka mjestu Kupusci.

U nesreći je teško povrijeđen njegov kolega vodnik Marko Iković, koji je operisan.

- Mlađi vodnik Božović bio je pripadnik 1. pješadijskog bataljona, oženjen i otac četvoro djece. U službi u vojsci je bio od 2006. godine, a vršio je dužnost nišandžije na minobacaču 120mm. Povrijeđeni vodnik Iković, također pripadnik 1. pješadijskog bataljona, zbrinut je i prevezen na medicinsko liječenje. On ima teške tjelesne povrede, ali je trenutno stabilno i nalazi se u svjesnom stanju - istakli su iz Ministarstva odbrane Crne Gore.

Ministar odbrane Dragan Krapović rekao je da su se Ministarstvo i Vojska suočili sa ogromnim gubitkom. Krapović je rekao da je do nesreće došlo usljed smanjene vidljivosti koju je prouzrokovao gust dim.

Ministar je naveo da je povrijeđeni Iković na operaciji karlične kosti, te da ima nagnječenje pluća.

- Želim da izrazim najdublje saučešće porodici Božović i uputim podršku njihovim kolegama - kazao je Krapović.



