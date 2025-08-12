Ministar odbrane Crne Gore: Do nesreće došlo usljed gustog dima i slabe vidljivosti

U mjestu Kuči, tokom gašenja požara, došlo je do teške nesreće kada se, zbog guste dima i slabe vidljivosti, cisterna prevrnula i skliznula niz strmu padinu pored puta ka mjestu Kupusci u Kučima.

Hrabar i častan vojnik

Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore sazvali su pres konferenciju povodom stradanja pripadnika Vojske Crne Gore u akciji gašenja požara u Kučima. Ministar odbrane Crne Gore Dragan Krapović objasnio je da je gusti dim smanjio vidljivost terena i to je dovelo do nesreće.

Kako je kazao, mlađi vodnik Dejan Božović iz Danilovgrada smrtno je stradao, a vodnik Marko Iković zadobio je teške tjelesne povrede tokom angažovanja na gašenju požara u reonu Kuča. Krapović je izjavio saučešće porodici stradalog vojnika i poželio brz oporavak povrijeđenom vojniku koji se nalazi na liječenju.

- Božović Dejan je bio hrabar i častan vojnik. Oženjen i otac četvero djece. Moram da kažem da Iković i Božović nisu sinoć bili angažovani na gašenju požara. Njihov angažman je počeo jutros - kazao je Krapović.

Rizična profesija

Vojska Crne Gore je uvijek prva spremna da odgovori na najzahtjevnije zadatke.

- Često zajedno zaboravljamo koliko je vojnička profesija rizična i oni se suočavaju svakodnevno sa brojnim problemima. Žrtva mlađeg vodnika Božovića podsjeća da iza te uniforme stoje ljudi koji su spremni da na raspolaganje stave svoje živote za nas. U službi u Vojsci je bio od 2006. godine, a vršio je dužnost nišandžije na minobacaču 120mm. Povrijeđeni vodnik Iković, takođe pripadnik 1. pješadijskog bataljona, zbrinut je i prevezen na medicinsko liječenje. On ima teške tjelesne povrede, ali je trenutno stabilno i nalazi se u svjesnom stanju - rekao je Krapović.