Crna Gora još ne može disati od požara: Spasioci danima rade bez prestanka, otvoren račun za pomoć

Vatrena stihija je jučer gutala područje oko Podgorice, dim je prekrio grad, a najkritičnije je bilo u Kučima, mjesto Kosor, gdje je požar prijetio kućama.

Vatrogasci i pripadnici Vojske Crne Gore su vodili iscrpljujuću borbu i u Mrkama, gdje je sinoć situacija bila kritična, ali i u okolini Danilovgrada i Nikšića, pišu Vijesti.me.

Spasioci danima rade bez predaha, a iako su na izmaku snaga, nastavljaju da se odupiru stihijama.

Pomoć im je stizala i iz zraka - letjelice iz Srbije, Mađarske i Hrvatske juče su od jutra nadlijetale zahvaćena područja, bacajući vodene “bombe” na najopasnija žarišta.

- Helikopteri su velika pomoć, ali ljudska ruka mora ugasiti sve do zadnje žiške, da se ne bi opet rasplamsalo - kažu vatrogasci, kojima su operativnu i logističku podršku pružali i službenici Direktorata za zaštitu i spasavanje i Uprave policije, ali i mještani.

Uhapšeni osumnjičeni

A i policija je jučer imala posla - podgorička policija je osumnjičila maloljetnika (14), iz sela Bezjovo u Kučima, da je izazvao požar na imanju svojih roditelja, koji se kasnije proširio, prenio i zahvatio šire područje. Slučaj je predat Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

Bjelopoljska policija uhapsila je J. A. iz Pljevalja zbog sumnje da je 10. avgusta izazvao požar na otvorenom u mjestu Bijov Grob. On je uhapšen po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju, a na teret mu se stavlja krivično djelo - izazivanje opšte opasnosti.

Po nalogu direktora Uprave policije Lazara Šćepanovića formirani su i krizni štabovi, a policijski službenici u svim opštinama nadgledaju teren i čuvaju kritične tačke, ali i dronovima kontrolišu više lokacija.

Načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore Miodrag Vuksanović kazao je da je vojnik Marko Iković, koji je teško povrijeđen prilikom gašenja požara u Kučima kod Podgorice, stabilno i da se osjeća dobro.

U toj nesreći je, prilikom prevrtanja cisterne, stradao njegov kolega i saputnik u vozilu Dejan Božović.

Vuksanović je Televiziji “Vijesti” kazao da je oformio komisiju za utvrđivanje okolnosti nesreće.

Također, dodaje, šest protivpožarnih vozila učestvovalo je u aktivnostima na gašenju požara i “s nekih 200 pripadnika koji su dio sistema civilne zaštite i spašavanja u širokom smislu”.

Nema umora

Barski vatrogasci tri dana i nekoliko budnih noći borili su se s vatrenom stihijom u Čanju koja je stigla iz Buljarice do Kufina. Konačno su jučer “zaradili” pravo na predah, jer su nadljudski napori koje su pružali nekoliko dana dali rezultate, pa je svaki požar na terioriji barske opštine ugašen.

Svi su se uključili u misiju gašenja vatre na četiri lokacije, nekada istovremeno, a nije bilo pošteđenih.

Neki od njih su kazali “Vijestima” da umora “ne smije biti” jer, kako smatraju, kada kažu da su umorni - tada su se predali. Imaju svoj zadatak, samo to im je na umu, a dok se on ne ispuni, “nemaju pravo” da budu umorni.

- Bilo je dosta teško, posebno u Čanju. Imali smo rotacije, ali požar je bio na svim stranama. Kad se ohladimo, vidjet ćemo kakvo je stanje, ima li većih upala mišića, boli li šta - odgovorio je jedan barski vatrogasac na pitanje kako se osjećaju.

Drugi je precizirao da ima ogrebotina, opekokotina i modrica, ali oni to ne svrstavaju u “povrede” jer je to za njih, kako tvrdi, uobičajeno.

Zahvalni su, poručuju, na podršci građana koja im je dala dodatno ohrabrenje. Dok su neki pomagali direktno na terenu, navodeći ih ka “pravim” putevima, dajući tačne informacije, učestvujući u gašenju, drugi su donirali hranu i piće ili slali poruke podrške.

- Sve to znači. U trenutku možda znamo da viknemo ili nešto slično. Gusto je na požaru, ima nervoze, brige, adrenalina i onda bude svega, ali kad se smire strasti samo smo zahvalni - kazali su vatrogasci.

Najteži zadatak za njih, ovih dana, bio je onaj kada je stigao poziv da gori u centru grada, kod željezničke i autobuske stanice, dok su već gasili u Čanju. Na putu ka gradu vidjeli su gust dim, pa im je bilo jasno da se u najmanju ruku radi o gumama, a tamo su ih sačekale kamionske prikolice pune robe.

Kao ponos i olakšanje nose to što nije bilo žrtava, što je vječni strah na požarima. Na Kufinu su zaštitili i azil za napuštene životinje. Nastradala je priroda u Čanju i roba u skladištu kod stare raskrsnice, između “Baranke” i Željezničke stanice. “Vijesti” od izvora bliskog kompaniji, koja je to skladište na otvorenom zakupljivala, saznaju da se radi o gubitku od nekoliko stotina hiljada eura.

Vlada otvara račun za pomoć

Vlada Crne Gore je na jučerašnjoj telefonskoj sjednici usvojila Informaciju o otvaranju računa za pomoć, za sanaciju posljedica štete nastale tokom požara.

- Imajući u vidu da je, prema prvim informacijama, nastupila veća materijalna šteta, potrebno je pomoći građanima u sanaciji posljedica od strašne vatrene stihije koja je uništila imovinu naših građana. Vlada će otvoriti račun za pomoć građanima, imajući u vidu veliko interesovanje pojedinaca, kompanija i država koje nude pomoć i podršku za obnovu i sanaciju uništene imovine - saopšteno je.