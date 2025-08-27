Ajkula snimljena u napadu na Jadranu: Pliva brzinom do 108 kilometara na sat, poznato da li je opasna za ljude

Snimak sa Jadrana, na kojem se vidi kako čuvenom tunolovcu iz Vodica Antonu Roci ajkula jede plen, tačnije tunu tešku 30 kilograma koju je uhvatio, obišao je region.

Ajkula se namjerila na tunu koja se Antonu zakačila za udicu i pregrizla ribu na pola. Sam Anton rekao je za medije da "ovo još nije doživio".

Nakon snimka, mnogi su se pitali koja je ovo ajkula u Jadranu i da li je opasna. Odgovor je dao Alen Soldo, profesor na Odsjeku za studije mora Univerziteta u Splitu.

Stalni stanovnik

– Radi se o dugonosoj ajkuli, a mako je kolokvijalni naziv iz engleskog jezika. Ona je stalni stanovnik Jadrana, ali je kosmopolitska riba koja pliva širom svijeta. Zanimljivo, oko 30 godina nije bio zabilježen nijedan nalaz, ali se u posljednjih sedam, osam godina pojavljuje u južnom i srednjem Jadranu, što bi odgovaralo ribarima koji su je vidjeli kod Žirja, – objasnio je Soldo za Express. Na snimku se vidi i kako ajkula grize brod, ali Soldo ističe da se ne radi o napadu na brod.

– To nije bio nikakav napad na brod, to je jednostavno ponašanje kada je došlo do udarca u brod. Oni nisu poznati po napadima na brodove. A što se tiče činjenice da ih nismo vidjeli 30 godina, to je zato što su kritično ugroženi i njihov broj je drastično smanjen. U posljednjih deset godina se uvode zaštite, pa se nadamo da će se populacija oporaviti, iako trenutno nemamo egzaktne podatke o oporavku. Takođe, drže se pučine i gotovo nikada ne dolaze u plićak, pa je zbog toga susret s njima jako rijedak, – objasnio je splitski profesor.

Srodnik velike bijele ajkule

– Potencijalno jesu opasne. To je srodnik velike bijele ajkule i atlantske ajkule, može narasti do 400 kilograma i četiri metra. Za razliku od velike bijele, atlantska i dugonosa ajkula drže se pučine i ne dolaze blizu obale, tako da je šansa da čovjek strada od njih mala – rekao je stručnjak i dodao da se radi o možda najbržoj ribi na svijetu.

– Pretpostavlja se da je ova ajkula jedna od najbržih riba na svijetu, što znači da joj je čeljust prilagođena lovu brzih riba. Hrani se od male plave ribe do skuša, palamide, lokarde, tune, a vjerovatno i igluna i drugih većih pelagičnih riba, jer prema nekim teorijama može plivati i do 107–108 km/h, – otkrio je profesor.

Snimak napada možete pogledati ovdje.