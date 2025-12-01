Ako želite smršaviti, pazite na ove skrivene kalorijske bombe u popularnoj hrani

U eri kada sve više ljudi teži zdravijoj prehrani, proizvodi s oznakama poput "prirodno", "zdravo" ili "s niskim udjelom masti" često privlače pažnju. No, stručnjaci i savjetnici za prehranu britanske klinike Optimal You upozoravaju da ti proizvodi nisu uvijek toliko korisni koliko se čini. Štoviše, neki od njih mogu potaknuti debljanje ili usporiti mršavljenje, a da toga nismo ni svjesni.

-Ti proizvodi često djeluju zdravo na prvi pogled, ali marketinški trikovi prikrivaju činjenicu da su puni dodanih šećera, rafiniranih ulja i praznih kalorija - objašnjavaju savjetnici za Daily Express.

Jedan od najčešćih primjera je upravo granola – doručak koji se godinama promovira kao zdrav, iako često sadrži iznimno mnogo šećera i masti.

- Sastojci poput zobenih pahuljica, orašastih plodova i vlakana zvuče zdravo, no kad se dodaju med, sirupi i ulja radi boljeg okusa i duljeg roka trajanja, granola više nalikuje desertu nego doručku - upozoravaju stručnjaci.

Neki brendovi sadrže više od 400 kalorija na otprilike 90 grama, a količina šećera može se usporediti s onom u čokoladici. Slična je situacija i s aromatiziranim jogurtima, proteinskim pločicama i voćnim sokovima – proizvodi koji se reklamiraju kao zdraviji izbor često sadrže više šećera nego što mislimo.

- Ako proizvod treba blještavu ambalažu i slogane da vas uvjeri da je zdrav, vjerojatno nije - dodaju iz Optimal You.