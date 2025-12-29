Iako ima protuupalna svojstva, kurkumu kao dodatak treba koristiti s oprezom

Kurkuma i njen aktivni sastojak kurkumin posljednjih godina stekli su veliku popularnost kao prirodni dodatak prehrani, često se promovirajući kao pomoć kod upala, bolova i općeg zdravlja.

Iako ima dokazana protuupalna i antioksidativna svojstva, stručnjaci upozoravaju da postoji velika razlika između korištenja kurkume kao začina i uzimanja koncentriranih dodataka, gdje doze mogu biti višestruko veće.

Jedan od manje poznatih, ali važnih rizika odnosi se na zdravlje bubrega. Kurkuma sadrži oksalate koji, u visokim dozama i pri dugotrajnoj suplementaciji, mogu povećati rizik od stvaranja bubrežnih kamenaca, posebno kod osoba koje su ih ranije imale ili imaju predispozicije.