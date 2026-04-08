Čokolada i zdravlje: Koja vrsta zaista štiti srce

Čokolada je omiljena poslastica, ali njezin utjecaj na zdravlje zavisi od vrste i sastava. Kakao sadrži flavanole, biljne spojeve sa snažnim antioksidativnim djelovanjem koji mogu smanjiti upale, zaštititi stanice i potencijalno smanjiti rizik od bolesti.

Teobromin, prirodni stimulans u kakau, povezuje se s poboljšanjem kognitivnih funkcija i zaštitom od bolesti povezanih sa starenjem, poput Alzheimerove i Parkinsonove bolesti.

Tamna čokolada bogata flavanolima može pomoći u snižavanju krvnog tlaka i poboljšanju općeg zdravlja srca, dok mliječna i bijela čokolada imaju manju nutritivnu vrijednost. Velika istraživanja pokazuju da suplementi s kakao-flavanolima smanjuju rizik od smrti usljed kardiovaskularnih bolesti, ali čokolada sama po sebi ne zamjenjuje zdrav način života.

Preporuka stručnjaka je umjerena konzumacija tamne čokolade i izbjegavanje pretjeranog unosa šećera i dodatnih masnoća. Vruća čokolada ili mliječni proizvodi bogati šećerom trebaju ostati povremena poslastica, dok čisti kakao može donijeti realne zdravstvene koristi.