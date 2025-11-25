Pijete li previše kafe: Evo koliko je šoljica preporučeno dnevno

Kafa je za mnoge neizostavan dio svakoga dana, no pitanje njene sigurnosti i dalje izaziva rasprave.

Naučna istraživanja pokazuju da umjerena konzumacija može imati niz pozitivnih učinaka na zdravlje. Prema studiji Harvardovih istraživača, koja je obuhvatila 50.000 žena, jedna do tri šoljice kafe dnevno mogu doprinijeti zdravijem starenju te smanjiti rizik od raznih bolesti.

S druge strane, neka istraživanja upozoravaju na moguće rizike. Prekomjeran unos kofeina može povećati rizik od kardiovaskularnih problema i demencije, naročito kod osoba s povišenim krvnim pritiskom.

Stručnjaci se slažu da je umjerenost ključ. Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) preporučuje da dnevni unos kofeina ne prelazi 400 miligrama, što uključuje kofein iz svih izvora – ne samo iz kafe. To je otprilike dvije do tri šoljice dnevno, u zavisnosti od jačine napitka.