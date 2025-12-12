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ZDRAVLJE TIJELA

Dosljedan ritam spavanja: Ključ za energiju i bolje raspoloženje

Ljudsko tijelo ima svoj unutrašnji sat koji upravlja spavanjem, hormonima i energijom tokom dana

Buditi se u isto vrijeme. Facebook

DŽ. M.

12.12.2025

Dosljedan ritam spavanja i buđenja ima značajan utjecaj na zdravlje i energiju. Stručnjaci ističu da svakodnevno ustajanje u isto vrijeme, čak i vikendom, može donijeti brojne pozitivne promjene za tijelo i um.

Unutrašnji sat

Ljudsko tijelo ima svoj unutrašnji sat koji upravlja spavanjem, hormonima i energijom tokom dana. Kada svaki dan ustajete u isto vrijeme, ovaj ritam postaje stabilniji, što olakšava buđenje i poboljšava kvalitet sna.

Dosljedan raspored buđenja pomaže tijelu da bolje upravlja hormonima poput kortizola i melatonina. Kortizol prirodno raste ujutro i pomaže vam da se probudite svježi i koncentrisani. Ljudi koji svakodnevno ustaju u isto vrijeme često primjećuju povećanu energiju i bolju produktivnost tokom dana.

Stabilan ritam

Stalni ritam spavanja povezan je sa smanjenim rizikom od srčanih bolesti, dijabetesa tip 2 i pretilosti. Kada tijelo zna kada treba spavati i buditi se, metabolizam funkcioniše učinkovitije, a hormoni gladi i sitosti rade stabilnije.

Dosljedno buđenje pomaže u stabilizaciji raspoloženja. Ljudi koji imaju regularan raspored spavanja imaju manju vjerovatnoću da dožive razdražljivost, anksioznost ili depresivne epizode. Stabilan ritam sna također olakšava regulaciju stresa tokom dana.

# SPAVANJE
# BUĐENJE
# ZDRAVLJE
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