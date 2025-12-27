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SAVJET STRUČNJAKA

Saznajte kako ispiranje nosa može ubrzati oporavak od prehlade i gripe

Stručnjaci objašnjavaju da ispiranje nosa fizički uklanja virusne čestice prije nego što prodru dublje u organizam

Prehlada i gripa. Pexels

Dž. M.

27.12.2025

Istraživanja su pokazala da učestalo ispiranje nosa fiziološkom otopinom može značajno skratiti trajanje simptoma prehlade ili gripe. Prema studijama, ljudi koji redovno ispiraju nos tokom bolesti oporavljaju se u prosjeku dva dana brže od onih koji koriste samo standardne metode liječenja.

Stručnjaci objašnjavaju da ispiranje nosa fizički uklanja virusne čestice prije nego što prodru dublje u organizam. Također, slana otopina potiče tijelo na proizvodnju prirodnih antimikrobnih tvari, što dodatno pomaže u borbi protiv infekcija. 

Za pravilno ispiranje nosa, preporučuje se miješanje tri čajne kašičice morske soli u dvije šoljice prokuhane i ohlađene destilirane vode. Otopinu treba ulijevati u jednu nosnicu, a zatim grgljati tekućinu 15 do 20 sekundi. Ispiranje se može ponoviti tri do šest puta dnevno, a kako simptomi opadaju, učestalost se smanjuje. 

Stručnjaci napominju da je važno koristiti destiliranu vodu umjesto obične vode iz slavine kako bi se izbjegli mogući mikroorganizmi.

# PREVENCIJA
# GRIPA
# ZDRAVLJE
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