Saznajte kako ispiranje nosa može ubrzati oporavak od prehlade i gripe

Istraživanja su pokazala da učestalo ispiranje nosa fiziološkom otopinom može značajno skratiti trajanje simptoma prehlade ili gripe. Prema studijama, ljudi koji redovno ispiraju nos tokom bolesti oporavljaju se u prosjeku dva dana brže od onih koji koriste samo standardne metode liječenja.

Stručnjaci objašnjavaju da ispiranje nosa fizički uklanja virusne čestice prije nego što prodru dublje u organizam. Također, slana otopina potiče tijelo na proizvodnju prirodnih antimikrobnih tvari, što dodatno pomaže u borbi protiv infekcija.