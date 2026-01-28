SAN I ENERGIJA

Zimski umor nije samo u glavi: Stručnjaci objašnjavaju

Nedostatak dnevnog svjetla utječe na proizvodnju hormona

Zimski umor nije samo u glavi.

A. P.

28.1.2026

Kraći dani i nedostatak prirodnog svjetla ne utječu samo na raspoloženje, već i na naš san. Iako živimo okruženi umjetnom rasvjetom, tijelo i dalje slijedi prirodni ritam godišnjih doba.

Studija objavljena u časopisu Frontiers in Neuroscience pokazala je da ljudi tokom zime provode više vremena u REM fazi sna nego ljeti, čak i u urbanim sredinama. U jesen je, s druge strane, zabilježen manji udio dubokog sna.

Istraživači s berlinskog medicinskog univerziteta Charité ističu da su naši biološki satovi snažno povezani sa suncem. Promjene u dužini dana i količini svjetlosti tokom godine utječu na kvalitet i strukturu sna, čak i kada toga nismo svjesni.

U istraživanju je učestvovalo gotovo 300 osoba koje su spavale u laboratorijskim uslovima, bez alarma. Analiza je pokazala da je zimi ukupno trajanje sna bilo nešto duže, dok je REM faza u prosjeku trajala oko pola sata više nego ljeti. Stručnjaci objašnjavaju da zimi dolazi do prirodnog usporavanja fiziologije, što često prati osjećaj umora i smanjene energije. Nedostatak dnevnog svjetla utječe na proizvodnju hormona poput melatonina, koji igra ključnu ulogu u regulaciji sna.

Vrsta svjetla također je važna. Jutarnje, plavičasto svjetlo pomaže razbuđivanju, dok topliji tonovi u večernjim satima pripremaju tijelo za odmor. Zimi je taj prirodni ciklus kraći, pa se povećava potreba za snom.

Stručnjaci savjetuju da tokom zimskih mjeseci obratimo više pažnje na ritam spavanja, ranije odlazimo na počinak i maksimalno koristimo dnevno svjetlo. 

Kvalitetan san, ističu, ključan je ne samo za energiju i produktivnost, već i za mentalno, metaboličko i kardiovaskularno zdravlje. 

# SPAVANJE
# SAN
# ZDRAVLJE
# ZIMA
