Zimski umor nije samo u glavi: Stručnjaci objašnjavaju

Kraći dani i nedostatak prirodnog svjetla ne utječu samo na raspoloženje, već i na naš san. Iako živimo okruženi umjetnom rasvjetom, tijelo i dalje slijedi prirodni ritam godišnjih doba.

Studija objavljena u časopisu Frontiers in Neuroscience pokazala je da ljudi tokom zime provode više vremena u REM fazi sna nego ljeti, čak i u urbanim sredinama. U jesen je, s druge strane, zabilježen manji udio dubokog sna.

Istraživači s berlinskog medicinskog univerziteta Charité ističu da su naši biološki satovi snažno povezani sa suncem. Promjene u dužini dana i količini svjetlosti tokom godine utječu na kvalitet i strukturu sna, čak i kada toga nismo svjesni.

U istraživanju je učestvovalo gotovo 300 osoba koje su spavale u laboratorijskim uslovima, bez alarma. Analiza je pokazala da je zimi ukupno trajanje sna bilo nešto duže, dok je REM faza u prosjeku trajala oko pola sata više nego ljeti. Stručnjaci objašnjavaju da zimi dolazi do prirodnog usporavanja fiziologije, što često prati osjećaj umora i smanjene energije. Nedostatak dnevnog svjetla utječe na proizvodnju hormona poput melatonina, koji igra ključnu ulogu u regulaciji sna.

Vrsta svjetla također je važna. Jutarnje, plavičasto svjetlo pomaže razbuđivanju, dok topliji tonovi u večernjim satima pripremaju tijelo za odmor. Zimi je taj prirodni ciklus kraći, pa se povećava potreba za snom.