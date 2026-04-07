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TEHNOLOŠKI PROBOJ

Revolucija u dijagnostici: Bolest se otkriva iz daha

Novi senzor razvijen na MIT-u mogao bi za nekoliko minuta prepoznati upalu pluća bez rendgena i laboratorijskih nalaza

Revolucija u dijagnostici: Bolest se otkriva iz daha. Dnevnik.hr

I. Š.

7.4.2026

Dijagnosticiranje bolesti pluća u budućnosti bi moglo biti znatno brže i jednostavnije zahvaljujući novoj tehnologiji koja analizira dah pacijenta. Naučnici su razvili prototip senzora koji bi mogao otkriti upalu pluća i druge respiratorne bolesti bez invazivnih pretraga i dugog čekanja nalaza.

Uređaj funkcioniše tako što pacijent udahne posebno dizajnirane nanočestice. Nakon prolaska kroz organizam, one se izdahnu zajedno s biomarkerima – hemijskim tragovima koji ukazuju na prisustvo bolesti. Senzor zatim prepoznaje te signale za svega nekoliko minuta.

Tehnologija, nazvana PlasmoSniff, razvijena je na MIT-u i trenutno je testirana samo na životinjama, zbog čega su potrebna dodatna istraživanja prije primjene na ljudima. Ipak, prvi rezultati ulijevaju optimizam.

Sistem koristi napredne metode poput Ramanove spektroskopije i plazmonike kako bi detektovao i najmanje količine biomarkera u dahu. Naučnici ističu da bi ovaj uređaj u budućnosti mogao biti korišten u bolnicama, ambulantama, ali i kod kuće.

Osim za bolesti pluća, tehnologija bi mogla imati širu primjenu, uključujući otkrivanje štetnih hemikalija i zagađenja zraka.

# UPALA PLUĆA
# PLUĆA
# PLUĆNE BOLESTI
# ZDRAVLJE
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