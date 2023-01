WHO razmatra ukidanje pandemije koronavirusa: Dr. Drljević za "Avaz" objašnjava šta to znači

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) odluku o ukidanju pandemije koronavirusa bi trebala objaviti najranije u ponedjeljak. Šta to znači za građane i da li je kraj jednoj od najsmrtonosnijih pandemija na svijetu objasnio je za portal „Avaza“ dr. Ednan Drljević, infektolog.



Procjena rizika

- Trenutno WHO vrše procjenu na svjetskoj razini koliko je stanovništvo ugroženo od korone. Ono što se treba znati je to da kada WHO proglasi prestanak pandemije to znači da korona više nije opasnost za cijeli svijet, ali to ne znači da se treba u potpunosti opustiti.

Naime, sve zemlje će imati obavezu da prate stanje s COVID-19 i na osnovu dobijenih podataka poduzimati mjere – kazao je dr. Drljević.

Doktor ističe kako proglašenje prestanka pandemije znači prestanak na svjetskoj razini, ali napominje da će korona još dugo biti prisutna samo je sad u blažem obliku.

- Ovaj virus novi jeste da se brzo širi, ali je oslabila njegova ubojitost tako da sada nema više toliko smrtnih slučajeva koje izaziva kovid, kao što je to bio slučaj ranije. Ljudi oboljevaju od korone, desi se i da neko umre ali ne od korone nego u kovidu. To znači da osoba budu kovid pozitivna ali umre od infarkta, moždanog udara itd. – govori dr. Drljević.

Direktno djelovanje

Ističe i to kako više nema direktnih djelovanja virusa na pluća pa da dođe do gušenje i na kraju smrti jer ovaj virus sada ne napada pluća nego gornje disajne puteve, a to su traheja, sinusi, ždrijelo, krajnici i to u blažem obliku.

Doktor je dodao i to kako sve mjere koje donosi WHO vrijede za 170 zemalja svijeta, a odluku o prestanku pandemije donijet će na osnovu dobijenih podataka da ovi novi sojevi virusa nisu tako smrtonosni te da je smrtnost puno manja, kao i obolijevanje.

- Ono što se zna dobili su podatke iz Kine o vrsti virusa, o broju umrlih i oboljelih tako da na osnovu svih tih parametara oni sada mogu zaključiti da se ne radi o više o pandemiji, da to nije sada glavna opasnost i da ne trebaju sve zemlje na svijetu da poduzimaju mjere oko širenja virusa nego samo one koje su ugrožene i ako su ugrožene – istakao je ljekar.

Prestanak obaveze

Do sada je vrijedilo ako se proglasi pandemija sve zemlje na svijetu moraju vršiti borbu protiv tog virusa da bi se usporilo širenje i da bi se smanjio broj oboljelih i umrlih itd.

Proglašenjem kraja pandemije ta obaveza prestaje osim za one zemlje, kao što je Kina, u kojoj ima veći broj oboljelih i gdje to predstavlja opasnost za zdravstevni sistem, odnosno za ljude.