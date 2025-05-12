Prečice do zdravlja: 8 navika za bolji život

Zdrav život uključuje i zdrave navike. Stres, manjak vremena, gomila obaveza i dužnosti, nezadovoljstvo odnosima i drugi životni segmenti pomrse vaš naum pa lako zaboravite isplaniranu poslijepodnevnu šetnju s posla do kuće, salatu zamijenite „brzom“ hranom, o osmosatnom snu možete samo sanjati, jednako kao i o opuštajućim ritualima za odmor duha i tijela. Ovo što slijedi možda jesu naoko mali rituali, ali mogu donijeti velike pozitivne promjene u vašem zdravlju.

Šetajte češće, a kraće

Iako se preporučuje pola sata šetnje dnevno, često vam se može učiniti da je to previše vremena u odnosu na silne obaveze. Umjesto toga, prošetajte tri puta po 10 minuta dnevno – do prodavnice, banke, prošetajte psa do obližnjeg parka. To nećete ni osjetiti, a ispunit ćete dnevnu kvotu.

Suho umjesto svježeg

Svježe voće i povrće je glavni stub vašeg zdravlja, ali nekad niste u prilici da ga konzumirate. Zato probajte neke od ovih, gotovo jednako zdravih, opcija:

• suho voće (veoma hranjivo i bogato)

• smrznuto bobičasto voće, kao što su kupine, maline, borovnice, jagode

• konzervirano voće i povrće (sadrži gotovo jednaku količinu hranjivih materija)

• ako ste baš u krizi, uzmite multivitaminsku tabletu – može pokriti osnovne potrebe za hranjivim materijama.

Dremnite umjesto spavanja

Nedovoljno sna može pogubno utjecati na vaš organizam – povišen pritisak i gojaznost samo su neki od rizika s kojima se susrećete. Ako imate previše toga za uraditi, a dan vam je prekratak, logično je da spavate manje. Zato tokom dana zadrijemajte na 15 do 20 minuta, što vam može pomoći da nadoknadite san koji vam nedostaje.

Sjeme lana umjesto ribe

Ribu treba jesti dva puta sedmično i to svi znamo. Posebno se izdvajaju masnije ribe, kao što su losos, pastrmka i sardina koje sadrže vliku količinu omega-3 masnih kiselina, zaslužnih za zaštitu vašeg srca. Međutim, ove prednosti ribe možete zamijeniti sjemenkama lana koje ćete prethodno samljeti. Dodajte 2-3 kašike u salate ili zobene pahuljice.

Higijenske maramice

Ruke treba prati sapunom i vodom, kada god dodirujete površine na kojima se mogu nalaziti bakterije (novac, radni sto i slično). Međutim, dok bakterija ima svuda, lavabo nećete naći na svakom koraku. Zato koristite vlažne maramice za čišćenje ruku ili gel za sterilizaciju koji možete naći u svim boljim trgovinama i apotekama.

Brz, a kvalitetan doručak

Već i ptice na grani zanju da je doručak najvažniji obrok dana. Ipak, ubrzan način života doveo je većinu ljudi do toga da za doručak konzumiraju brzu i nezdravu hranu. Međutim, jednaku uštedu vremena postižete ako za doručak pojedete neko manje pecivo i voćni jogurt.

Žvake umjesto paste za zube

Zube bi trebalo prati nakon svakog obroka, ali to ne radi gotovo niko. Vjerovali ili ne, žvakaće gume bez šećera zaista pomažu u odbrani od karijesa, ali ne zbog svojih “magičnih” sastojaka već zato što povećavaju količinu pljuvačke u vašim ustima koja spira ostatke hrane i neutrališe kiseline koje proizvode određene bakterije u hrani.

Vaše tijelo umjesto tegova

Postoji veliki broj naučnih dokaza koji pokazuju da treniranje s utezima pojačava koštanu masu, ubrzava sagorijevanje kalorija i smanjuje masne naslage, što u kombinaciji smanjuje rizik od srčanih oboljenja i dijabetesa. Međutim, ako nemate vremena za teretanu, koristite pametno težinu sopstvenog tijela – sklekovi, čučnjevi i preskakanje užeta djelovat će jednako efikasno.