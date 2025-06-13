Kako ostati hidriran tokom ljeta: Pet praktičnih savjeta za vrele dane

Da biste izbjegli posljedice poput glavobolje, umora ili problema s probavom, važno je znati kako se pravilno hidrirati – ne samo vodom, već i pametnim navikama. U nastavku donosimo pet jednostavnih, ali efikasnih načina da tokom toplih mjeseci ostanete svježi i puni energije.

1. Ne čekajte da ožednite – pijte vodu tokom cijelog dana

Najbolja odbrana od dehidracije je redovan unos vode. Umjesto da čekate da osjetite žeđ, napravite naviku da tokom dana pijete manje količine vode u redovnim razmacima. Preporučena dnevna količina je najmanje 2 do 2.5 litra, a u toplijim danima i više.

Voda je najjednostavniji i najzdraviji način da tijelu osigurate ono što mu je potrebno – bez kalorija, dodataka ili šećera.

2. Birajte voće i povrće bogato vodom

Namirnice poput krastavaca, lubenice, paradajza, jagoda i narandži mogu pomoći u hidrataciji jer sadrže visok procenat vode. Osim toga, bogate su vitaminima, vlaknima i antioksidansima koji dodatno podržavaju zdravlje.

Uvrstite ih u svakodnevne obroke – kao užinu, salatu ili osvježavajući dodatak doručku.

3. Pazite na napitke koji isušuju

Kafa, crni čaj i alkohol mogu imati diuretski efekat – što znači da vas podstiču da izbacujete više tekućine nego što unosite. Tokom ljeta, takvi napici mogu dodatno pogoršati dehidraciju.

Ne morate ih potpuno izbaciti, ali pokušajte smanjiti količinu i uz svaki kofeinski ili alkoholni napitak popijte čašu vode.

4. Nadoknadite elektrolite, posebno ako se znojite

Znojenjem tijelo ne gubi samo vodu, već i važne minerale – elektrolite – poput natrija, kalija i magnezija. Ako vježbate na otvorenom ili ste često na suncu, razmislite o unosu napitaka koji sadrže elektrolite. To može biti kokosova voda, razrijeđeni voćni sok s prstohvatom soli ili blagi sportski napici s niskim udjelom šećera.

5. Pronađite hlad i pravite pauze

Boravak na direktnom suncu ne samo da ubrzava dehidraciju, već povećava rizik od toplotnog udara. Zato je važno s vremena na vrijeme povući se u hlad, rashladiti tijelo i obnoviti tekućinu. Bez obzira da li ste na plaži, u parku ili na poslu, pravite kratke pauze u hladu i ne zaboravite ponijeti bocu vode sa sobom.