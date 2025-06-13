Demencija: Ova 3 faktora su krivci, pogađaju "slabe tačke" našeg mozga

Nova naučna otkrića potvrđuju da određeni faktori iz svakodnevnog života mogu ubrzati starenje mozga i povećati rizik od demencije. Iako genetika ima svoju ulogu, upravo su faktori načina života ti koji čine najveću razliku.

3 faktora koji najviše stare mozak

Istraživači s Univerziteta Oxford, u saradnji s projektom UK Biobank, analizirali su snimke mozga desetaka hiljada ljudi starijih od 45 godina. Njihovo glavno pitanje bilo je: koji aspekti života najviše utječu na dijelove mozga osjetljive na starenje i Alzheimerovu bolest?

U studiji, objavljenoj u časopisu "Nature Communications", identificirana su tri ključna faktora koji ubrzavaju starenje mozga:

1. Dijabetes tipa 2

2. Zagađenje zraka uzrokovano saobraćajem

3. Učestala konzumacija alkohola

Svi ovi faktori povezani su s povećanim rizikom od kognitivnog pada i demencije, a ono što ih čini posebno opasnima jest činjenica da ciljaju “slabe tačke” mozga.

Kako ovi faktori ubrzavaju starenje mozga?

Dijabetes tipa 2: Prethodna istraživanja pokazuju da ova bolest povećava rizik od demencije za čak 60 posto. Visoki nivoi šećera u krvi štete krvnim žilama i strukturama mozga, uzrokujući ubrzano propadanje funkcija.

Zagađenje zraka: Sitne čestice u zraku, naročito one iz ispušnih plinova, kroz godine mogu oštetiti mozak. Iako je izloženost teško izbjeći, kvalitet zraka unutar doma postaje sve važniji za zaštitu kognitivnog zdravlja.

Alkohol: Redovna i prekomjerna konzumacija alkohola povezana je s povećanim rizikom od demencije. Studija iz 2023. objavljena u JAMA Open Network pokazuje da stalna konzumacija povećava rizik za osam posto, dok njegovo ograničavanje taj rizik smanjuje.

Može li stil života nadjačati genetiku?

Iako se geni ne mogu promijeniti, brojni naučni dokazi pokazuju da zdrav način života može znatno ublažiti njihov utjecaj. Istraživači su identificirali gene povezane s imunološkim i upalnim odgovorima koji mogu ubrzati starenje mozga, no njihova aktivnost često ovisi upravo o životnim navikama. Drugim riječima, vaš stil života može pomoći nadvladati čak i nepovoljne genetske predispozicije.

Kako zaštititi mozak i usporiti njegovo starenje?

Na temelju navedenih otkrića, izdvajamo četiri ključne preporuke za zaštitu mozga:

1. Povećajte unos vlakana

Hrana bogata vlaknima stabilizira nivo šećera u krvi, što smanjuje rizik od dijabetesa. Leća, grah, chia sjemenke, avokado i povrće neka budu svakodnevni izbor.

2. Uložite u pročišćivač zraka

Ne možete birati kvalitet zraka vani, ali možete poboljšati onaj u zatvorenom prostoru. Pročišćivači s HEPA filtrima efikasno uklanjaju štetne čestice.

3. Ograničite alkohol

Ne morate se potpuno odreći konzumacije, ali smanjenje količine i učestalosti pijenja može znatno smanjiti štetu za mozak.

4. Uključite neuronutrijente u prehranu

Omega-3 masne kiseline, kurkumin i dodaci poput citikolina podržavaju kognitivnu funkciju i mogu pomoći kod prevencije kognitivnog pada.

Možete usporiti starenje mozga

Iako nije moguće spriječiti svaki slučaj demencije, jasno je da način života ima velik utjecaj na to koliko brzo mozak stari. Svjesni odabiri i preventivne mjere mogu znatno doprinijeti očuvanju mentalne jasnoće i zdravlja mozga u starijoj dobi.