Osjećate se umorno i bezvoljno, a sve vam djeluje u redu: Možda vam samo nešto nedostaje u ishrani

Umorni ste, razdražljivi, bez motivacije, iako dobro spavate i ne osjećate veći stres nego inače? Moguće je da uzrok nije psihički – već nutritivni. Sve više dokaza upućuje na to da nedostatak željeza u organizmu može imati snažan uticaj na raspoloženje i mentalno zdravlje.

Nova studija: veza između željeza i depresivnih simptoma

Istraživanje objavljeno u Journal of Nutrition analiziralo je podatke više od 2500 žena u dobi između 15 i 49 godina, prikupljene u sklopu velikog zdravstvenog istraživanja u Sjedinjenim Američkim Državama. Naučnici su ispitivali postoji li veza između nedostatka željeza, anemije i simptoma depresije – i otkrili da ta veza zaista postoji.

Čak 16% ispitanica imalo je manjak željeza, a 8% je bilo anemično. Depresivni simptomi zabilježeni su kod 10% žena, a najizraženiji su bili upravo kod onih s niskim nivoima željeza – naročito ako su pritom bile i nižeg socioekonomskog statusa.

Autori studije zaključuju da žene koje imaju manjak željeza imaju znatno veći rizik za razvoj depresivnih simptoma, i to čak i kada se u obzir uzmu drugi faktori poput ishrane, prihoda ili općeg zdravstvenog stanja.

Mentalno zdravlje nije samo pitanje psihe

Iako se željezo uobičajeno povezuje s energijom i imunitetom, ova studija pokazuje da ono ima značajnu ulogu i u regulaciji raspoloženja. Simptomi poput hroničnog umora, bezvoljnosti, osjetljivosti i emocionalne praznine često se tumače kao posljedica stresa – iako mogu imati vrlo konkretan biološki uzrok.

Naime, ako se osjećate psihički loše, ali ne možete pronaći jasan razlog, nije naodmet napraviti jednostavnu laboratorijsku analizu krvi. Manjak željeza može dugo ostati neotkriven jer se njegovi simptomi razvijaju postepeno i često se pogrešno tumače kao emocionalni ili psihološki problemi.

Kako povećati unos željeza?

Dobra vijest je da se nivo željeza u organizmu može brzo poboljšati – pravilnom ishranom ili, prema savjetu ljekara, uzimanjem dodataka.

Hrana bogata željezom uključuje:

- crveno meso, jetru i puretinu

- školjke (posebno dagnje i kamenice)

- špinat, šparoge i soju

- suhe marelice i drugo suho voće

- žitarice obogaćene željezom

Dodaci prehrani s željezom dostupni su u obliku tableta ili sirupa, a mnogi multivitamini već sadrže preporučene dnevne količine – stoga uvijek provjerite deklaraciju proizvoda.