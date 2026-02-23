Za podršku samozapošljavanju u Brčko distriktu BiH odobreno milion KM

Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine odobrila je program utroška sredstava za podršku samozapošljavanju u iznosu od milion konvertibilnih maraka, koje će biti realizovane putem Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta.

Šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu u Vladi Brčko distrikta Srđan Blažić kaže da je riječ o značajnom iskoraku, jer je ovaj iznos prvi put planiran direktno u budžetu Distrikta.

- Ranijih godina sredstva su iznosila oko 500.000 KM, a kasnije su kroz rebalanse povećavana. Ove godine smo prvi put u startu planirali milion KM za program samozapošljavanja - rekao je Blažić.

Maksimalna podrška

Prema novim kriterijima, maksimalna podrška za osobe koje su već registrovale djelatnost iznosit će 20.000 KM, dok će oni koji tek ulaze u proces registracije privrednog subjekta moći dobiti do 25.000 KM.

Blažić podsjeća da su prethodnih godina iznosi bili između 12.000 i 18.000 KM te je riječ o značajnom povećanju koje je rezultat promjena na tržištu rada i kapitala.

Također, za program se već godinama bilježi veliko interesovanje, te se na javne pozive redovno prijavljuje više od stotinu kandidata. Prošle godine, uz dodatna sredstva iz rebalansa, za ove namjene ukupno je izdvojeno oko 1,75 miliona KM.

U toku realizacija posebnog programa

Istovremeno, u toku je realizacija posebnog programa podrške poslovnim subjektima koji su ranijih godina prošli kroz mjeru samozapošljavanja i opstali na tržištu. Za tu namjenu izdvojeno je 250 hiljada maraka, a podršku je dobilo 25 privrednih subjekata koji su, između ostalog, morali dokazati kontinuitet poslovanja, nova zapošljavanja i djelovanje u proizvodnim sektorima.

- Veliki broj firmi koje su nastale kroz program samozapošljavanja i dalje posluje i razvija se. Imamo primjere preduzeća koja su nakon početne podrške zaposlila i po deset novih radnika - istakao je Blažić.

On dodaje kako je cilj Vlade da ova mjera, nakon više od decenije primjene, postane trajna kroz buduće izmjene Zakona o podsticajima u privredi. Novi zakon, kako je naveo, trebalo bi da obuhvati i savremene oblasti poput zelene i cirkularne ekonomije, novih tehnologija i većih investicija.

Izdvojeno oko 18 miliona KM

Govoreći o kontroli realizacije programa, Blažić je rekao da nema evidentiranih zloupotreba, ali da dio korisnika ne uspije održati poslovanje nakon isteka obaveznih ugovornih rokova.

Prema njegovim riječima, Brčko distrikt ima stabilnu fiskalnu politiku podrške privredi, a u protekloj godini za mjere privrednog razvoja izdvojeno je oko 18 miliona KM. Ukupni prihodi privrednih subjekata premašili su tri milijarde KM, pri čemu najveći udio i dalje pripada sektoru trgovine.

- Naš cilj je da dodatno ojačamo proizvodne djelatnosti i stvaranje nove vrijednosti u privredi Brčko distrikta - poručio je Blažić.