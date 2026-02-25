Sindikat Brčko distrikta BiH osudio prijetnje nastavnom osoblju

Sindikat Brčko distrikta Bosne i Hercegovine izrazio je duboku zabrinutost zbog sve učestalijih slučajeva verbalnih i fizičkih prijetnji upućenih nastavnom osoblju.

Iz Sindikata upozoravaju da ovakvi incidenti predstavljaju ozbiljan napad na dostojanstvo, sigurnost i profesionalni integritet prosvjetnih radnika, ali i na cjelokupan obrazovni sistem u Brčko distriktu BiH.

U saopćenju za javnost ističu da nastavnici, vaspitači i profesori svakodnevno odgovorno obavljaju svoj posao, te da je svaki oblik nasilja ili zastrašivanja prema njima neprihvatljiv.

Sindikat poziva nadležne institucije da hitno reaguju i preduzmu konkretne mjere kako bi se obezbijedila adekvatna zaštita zaposlenih u obrazovanju, uključujući dosljednu primjenu zakona i jačanje mehanizama prevencije nasilja.

Takođe, apeluju na roditelje, učenike i širu društvenu zajednicu da zajednički rade na izgradnji kulture dijaloga, poštovanja i nenasilja, naglašavajući da škola mora biti sigurno mjesto za sve.