Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SIGURNOST ŠKOLA

Sindikat Brčko distrikta BiH osudio prijetnje nastavnom osoblju

Sindikat poziva na hitnu zaštitu nastavnog osoblja i jačanje kulture nenasilja u školama

Sindikat Brčko distrikta BiH osudio prijetnje nastavnom osoblju. FENA

FENA

25.2.2026

Sindikat Brčko distrikta Bosne i Hercegovine izrazio je duboku zabrinutost zbog sve učestalijih slučajeva verbalnih i fizičkih prijetnji upućenih nastavnom osoblju.

Iz Sindikata upozoravaju da ovakvi incidenti predstavljaju ozbiljan napad na dostojanstvo, sigurnost i profesionalni integritet prosvjetnih radnika, ali i na cjelokupan obrazovni sistem u Brčko distriktu BiH.

U saopćenju za javnost ističu da nastavnici, vaspitači i profesori svakodnevno odgovorno obavljaju svoj posao, te da je svaki oblik nasilja ili zastrašivanja prema njima neprihvatljiv.

Sindikat poziva nadležne institucije da hitno reaguju i preduzmu konkretne mjere kako bi se obezbijedila adekvatna zaštita zaposlenih u obrazovanju, uključujući dosljednu primjenu zakona i jačanje mehanizama prevencije nasilja.

Takođe, apeluju na roditelje, učenike i širu društvenu zajednicu da zajednički rade na izgradnji kulture dijaloga, poštovanja i nenasilja, naglašavajući da škola mora biti sigurno mjesto za sve.

# BRČKO DISTRIKT
# ŠKOLA
# BIH
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.