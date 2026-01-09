Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ZIMA U HERCEGOVINI

Video / Mostar jutros pod snijegom: Grad koji rijetko vidi zimu probudio se u bijelom

Mostar se jutros probudio pod snijegom kakav grad vidi tek nekoliko puta u deceniji, a ulice, krovovi i brda iznad grada pretvoreni su u prizor koji v

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+8
Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

9.1.2026

Mostar se jutros probudio u prizoru koji više podsjeća na planinske gradove nego na hercegovačku metropolu. Snijeg je tokom noći prekrio ulice, parkove, automobile i krovove, pretvarajući inače sivu zimsku svakodnevicu u gotovo filmski kadar.

Od južnih prilaza gradu, preko prometnica i kružnih tokova, pa sve do centra, snježni pokrivač stvorio je prizore kakve Mostar viđa tek nekoliko puta u deceniji. Ulice su mokre i klizave, a na asfaltu se jasno vide tragovi vozila koji se probijaju kroz tanak, ali uporan sloj snijega. Planine iznad grada gotovo su nestale u magli i padavinama, što dodatno pojačava osjećaj da je Mostar na kratko izašao iz svoje mediteranske klime i preselio se u neku sjeverniju verziju sebe.a

Iako snijeg u Hercegovini uvijek izazove iznenađenje, jutrošnje padavine nisu prošle bez posljedica. Saobraćaj se odvija usporeno, a mnoge ulice su prekrivene bljuzgavicom i ledom. Vozači voze opreznije nego inače, dok pješaci pažljivo biraju korake po klizavim trotoarima. Parkirani automobili, prekriveni bijelim slojem, izgledaju kao da su preko noći zaboravljeni u nekom drugom gradu.

Posebno upečatljivi su prizori iz stambenih naselja i ispred bolnice, gdje snijeg stvara kontrast sa žutim i sivim fasadama zgrada. Drveće, još uvijek bez lišća, nosi tanki bijeli pokrivač, dok pahulje i dalje lagano padaju, kao da podsjećaju da ovaj zimski trenutak nije još gotov.

Mostar je grad koji zimu obično dočekuje kišom, maglom i sivim nebom. Snijeg je ovdje rijedak gost – dovoljno rijedak da svaki put izazove i oduševljenje i nervozu. Dok jedni fotografišu bijele ulice i dijele prizore na društvenim mrežama, drugi se pitaju koliko će ovaj izlet u zimu potrajati i kakve će probleme donijeti.

Jedno je sigurno: Mostar je jutros izgledao potpuno drugačije nego inače. Tiho, usporeno i neobično lijepo - barem na kratko, dok se bijeli pokrivač ne pretvori u hercegovačku bljuzgavicu i sjećanje na rijedak snježni dan. 

# HERCEGOVINA
# MOSTAR
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.