Ministar Marijo Marić o seriji sukoba u Hercegovini: Ne možemo tvrditi da su incidenti povezani

Nakon napada grupe maskiranih huligana na vozilo s navijačima BiH na magistralnom putu M-17 u Potocima kod Mostara, jedna osoba jučer popodne bila je pod kriminalističkom obradom. Prema riječima ministra unutrašnjih poslova HNK Marija Marića, izvjesno je da će biti lišena slobode, a postoje indicije o identitetu ostalih sudionika koji su sudjelovali u napadu u kojem je jedna osoba povrijeđena, a vozilo razbijeno i zapaljeno.

Taktička varka

- Tu su se izvršitelji odlučili poslužiti jednom taktičkom varkom, pa su na vozilu u kojem su stigli na lice mjesta koristili ukradene tablice iz ranijeg razdoblja. Policijski službenici su uspjeli pronaći vozilo, identificirati vlasnika i tim tragom se išlo dalje. Pred nama je objedinjavanje informacija koje imamo, utvrđivanje činjenica, kvalifikacija djela i sve ostalo – kazao nam je Marić.

Incidenti su ranije zabilježeni u Stocu, gdje su pripadnici policije intervenirali između dvije grupe građana. Sukob se desio u blizini murala posvećenog žrtvama Srebrenice, a nakon što je ranije oštećen mural posvećen žrtvama Vukovara.

Marić, međutim, kaže da se nije radilo o značajnijoj eskalaciji, jer je veće probleme između grupa s gotovo 200 članova zaustavilo sedam policajaca, koliko ih se u tom trenutku zateklo u Policijskoj stanici. Dvije krivične prijave zbog oštećenja tuđe stvari i napada na službenu osobu, te veći broj prekršajnih prijava, epilog je ovog događaja.

Poziv na suzdržanost

- Zaista se radi o koincidenciji i okolnostima u kojima smo imali više događaja, za koje ne možemo tvrditi da su povezani jedan s drugim. Kod svakog ovakvog slučaja pozivamo na suzdržanost kod komentiranja – navodi ministar, te napominje da su društvene mreže platforma koja je lako zapaljiva.

Marić kaže kako su indikativni bili brojni komentari već nekoliko sati nakon samog događaja kada su prozivane institucije da šute o događaju.

- Po prirodi posla, policijske agencije u toj fazi istrage bave se radom na terenu, a i ne mogu iznositi podatke koji javnost zanimaju. Policija je u svakom trenutku apsolutno u službi građana i u nastoji osigurati najviši nivo sigurnosti. Na toj frekvenciji ostajemo i dalje, a i građane pozivamo na saradnju – dodaje.

U slučaju u Potocima, prema njegovim riječima, policija je „naišla zaista na pasivno odbijanje saradnje od oštećenih osoba“. Naglašava kako bi bilo korisnije i neke stvari bi se brže uspjele detektirati da je bilo konkretnije saradnje u kontekstu onoga što su te osobe vidjele i šta je moglo dovesti do ovog napada.