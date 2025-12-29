Afan Kalamujić, ministar finansija Kantona Sarajevo: Budžet KS od dvije milijarde KM je realan

Budžet Kantona Sarajevo za 2026. godinu, koji se približava iznosu od dvije milijarde konvertibilnih maraka, izazvao je snažne reakcije javnosti i opozicije. Dok kritičari tvrde da se Kanton svjesno gura u finansijsku dubiozu, iz Ministarstva finansija poručuju da je budžet realan, zakonski utemeljen i pod stalnim nadzorom.

Refinansiranje obaveza

Kako je u razgvorou za „Avaz“ pojasnio ministar finansija KS Afan Kalamujić, ukupni budžet za 2026. godinu iznosi 1,998 milijardi KM, a sastoji se od redovnih budžetskih prihoda, namjenskih sredstava, transfera te vlastitih prihoda budžetskih korisnika.

Značajan dio plana odnosi se na zaduženja. Prema Kalamujićevim riječima, planirano je 190 miliona KM ino-zaduženja, ali isključivo za refinansiranje postojećih kreditnih obaveza s nepovoljnijim kamatnim stopama. Uz to, predviđena su i 124 miliona KM domaćeg zaduženja, koje bi služilo za pokriće dijela deficita i finansiranje ranije započetih kapitalnih projekata.

Upozorenja opozicije

- Projekcije prihoda zasnovane su na očekivanim makroekonomskim kretanjima, prije svega rastu prosječnih plata, stopi inflacije i primjeni novih zakonskih rješenja na nivou Federacije BiH, posebno Zakona o fiskalizaciji transakcija - naveo je Kalamujić.

Iz opozicionih stranaka stižu upozorenja da su ovakve projekcije preoptimistične i da se Kanton dovodi u situaciju u kojoj prihodna strana neće moći pratiti rashode. Posebno se problematizira oslanjanje na fiskalizaciju i očekivani rast prihoda, u trenutku kada ekonomski pokazatelji u Federaciji bilježe pad fiskalnog prometa.

Ministar finansija odbacuje te tvrdnje, ističući da je budžet izrađen u skladu s važećim zakonskim okvirima.

- Rashodovna strana je usklađena s planiranim prihodima i preuzetim obavezama na osnovu važećih zakona. Ministarstvo finansija će kontinuirano pratiti izvršenje budžeta, analizirati planirane i ostvarene prihode i rashode, te po potrebi predlagati korektivne mjere Vladi KS - naglasio je Kalamujić.

Zaduženja nisu opcija

Na pitanje šta će se desiti ako prihodi u 2026. godini ne budu realizirani kako je planirano, ministar tvrdi da dodatna zaduženja nisu opcija.

- Budžetom za 2026. godinu nisu planirana nova zaduženja izvan definisanih okvira. U slučaju odstupanja u realizaciji prihoda, primjenjuje se procedura rebalansa budžeta u skladu sa Zakonom o budžetima – rekao je.

Prema njegovim riječima, rebalans podrazumijeva prilagođavanje rashoda stvarnim fiskalnim kretanjima, uz prioritetno izvršavanje zakonskih obaveza i zaštitu osnovnih budžetskih funkcija.

Refinansiranje obaveza

Kako je u razgvorou za „Avaz“ pojasnio ministar finansija KS Afan Kalamujić, ukupni budžet za 2026. godinu iznosi 1,998 milijardi KM, a sastoji se od redovnih budžetskih