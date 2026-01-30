DRAMA SE NASTAVLJA

Upravi odbor NPS podržao Magodu, članica Ramović se ogradila: "Simptomatično je da je Ministarstvo opetovano insistiralo na izmjeni uslova za izbor direktora"

D. H.

30.1.2026

Saopštenje Upravnog odbora Narodnog pozorišta Sarajevo, koje je 29. januara upućeno javnosti, izazvalo je burne reakcije unutar same institucije. Jedna od članica Upravnog odbora oglasila se javno, tvrdeći da sporno Saopštenje nije bilo prethodno usaglašeno na sjednicama UO-a i da ne predstavlja jedinstven stav tog tijela.

Netačni navodi u saopštenju

U reagiranju navodi da su u Saopštenju iznesene neistine, posebno one kojima se odgovornost za aktuelnu krizu pokušava prebaciti na prethodni saziv vršioca dužnosti Upravnog odbora.

„U svojstvu članice Upravnog odbora Narodnog pozorišta Sarajevo u ovom i prošlom sazivu, osjećam se primoranom da reagiram na niz neistina koje su iznesene u ovom Saopštenju“, navodi ona.

Prema njenim riječima, netačni su navodi da je kriza u Narodnom pozorištu posljedica djelovanja prethodnog v.d. UO-a. Ističe da je tadašnji Upravni odbor postupao pravovremeno, zakonito i u koordinaciji s Ministarstvom kulture i sporta Kantona Sarajevo.

„Prethodni v.d. UO je 4. septembra 2025. godine razriješio direktora Mustafića i imenovao v.d. direktoricu, nakon čega je od Ministarstva zaprimio upute za tehničke izmjene odluka i ponovno provođenje postupka, bez ikakvih primjedbi da imenovana kandidatkinja ne ispunjava uslove“, navodi se u reagiranju.

Dodaje da su, u skladu s tim uputama, 22. septembra donesene nove odluke i proslijeđene Ministarstvu, koje ih je trebalo uputiti Vladi KS, što se, kako tvrdi, „iz nepoznatih razloga nije desilo“.

Kasnije su, navodi dalje, uslijedile usmene sugestije iz Ministarstva da se promijeni dugogodišnja praksa i da se za vršioca dužnosti imenuje osoba koja ispunjava dio kriterija za izbor direktora. Upravni odbor je tada po treći put razriješio Mustafića i imenovao Izudina Bajrovića za v.d. direktora.

„Odluke su upućene Ministarstvu u nadi da će procedura ovaj put biti provedena, ali Ministarstvo istovremeno nije dalo odobrenje za pokretanje procedure za izbor direktora prema važećim Pravilima, čime je Narodno pozorište dovedeno u situaciju da danas nema direktora“, upozorava ona.


Insistiraju na promjeni uslova

Posebno problematičnim ocjenjuje insistiranje Ministarstva na izmjenama uslova za izbor direktora Narodnog pozorišta, koje su u više navrata bile na dnevnom redu.

„Simptomatično je da je Ministarstvo opetovano insistiralo na izmjeni uslova za izbor direktora, iako prethodni saziv v.d. UO tu inicijativu nije podržao“, navodi, dodajući da je inicijativa kasnije dobila podršku većine članova novoimenovanog UO-a.

Oštro reagira i na tvrdnje iz Saopštenja da se izmjenama Pravila ne snižavaju kriteriji za izbor direktora.

„Kvalifikacija da se ovim izmjenama omogućava prijava ‘širem krugu kompetentnih i kvalitetnih kandidata’ je neprihvatljiva, jer se pod ‘formalnom podobnošću’ zapravo misli na stručno obrazovanje i iskustvo, što su suštinski kriteriji kompetencije“, poručuje.

Upozorava da bi, prema novom prijedlogu Pravila, direktor Narodnog pozorišta mogao biti imenovan bez prethodnog statusa istaknutog umjetnika i bez relevantnog rukovodnog iskustva u kulturi.

„Narodno pozorište nije dom kulture niti organizator lokalnih programa. To je nacionalna institucija umjetnosti od prioritetnog značaja za kulturni identitet zemlje“, ističe ona, naglašavajući da se dignitet te funkcije mora štititi najvišim izbornim kriterijima.

Na kraju poručuje da odgovornost Upravnog odbora ne može biti „kamuflirana“ imenovanjem nezavisnih komisija.

„Ako Upravni odbor nije u stanju da stručno arbitrira o izboru direktora Narodnog pozorišta, kako onda može arbitrira­ti o bilo kojem drugom pitanju iz svoje nadležnosti?“, navodi se u reagiranju.

Podsjetimo, nakon isteka mandata prošlom direktoru Dini Mustafiću ministar Kenan Magoda je inicirao izmjenu pravila za izbor novog direktora, a upućene osobe s kojima je "Dnevni avaz" bio u komunikaciji tvrde da iza svega stoji namjera da preko snižavanja kriterija za postavljanje direktora ovlada ovom institucijom.


# KENAN MAGODA
# NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO
