Upravi odbor NPS podržao Magodu, članica Ramović se ogradila: "Simptomatično je da je Ministarstvo opetovano insistiralo na izmjeni uslova za izbor direktora"

Saopštenje Upravnog odbora Narodnog pozorišta Sarajevo, koje je 29. januara upućeno javnosti, izazvalo je burne reakcije unutar same institucije. Jedna od članica Upravnog odbora oglasila se javno, tvrdeći da sporno Saopštenje nije bilo prethodno usaglašeno na sjednicama UO-a i da ne predstavlja jedinstven stav tog tijela.

Netačni navodi u saopštenju

U reagiranju navodi da su u Saopštenju iznesene neistine, posebno one kojima se odgovornost za aktuelnu krizu pokušava prebaciti na prethodni saziv vršioca dužnosti Upravnog odbora.

„U svojstvu članice Upravnog odbora Narodnog pozorišta Sarajevo u ovom i prošlom sazivu, osjećam se primoranom da reagiram na niz neistina koje su iznesene u ovom Saopštenju“, navodi ona.

Prema njenim riječima, netačni su navodi da je kriza u Narodnom pozorištu posljedica djelovanja prethodnog v.d. UO-a. Ističe da je tadašnji Upravni odbor postupao pravovremeno, zakonito i u koordinaciji s Ministarstvom kulture i sporta Kantona Sarajevo.

„Prethodni v.d. UO je 4. septembra 2025. godine razriješio direktora Mustafića i imenovao v.d. direktoricu, nakon čega je od Ministarstva zaprimio upute za tehničke izmjene odluka i ponovno provođenje postupka, bez ikakvih primjedbi da imenovana kandidatkinja ne ispunjava uslove“, navodi se u reagiranju.

Dodaje da su, u skladu s tim uputama, 22. septembra donesene nove odluke i proslijeđene Ministarstvu, koje ih je trebalo uputiti Vladi KS, što se, kako tvrdi, „iz nepoznatih razloga nije desilo“.

Kasnije su, navodi dalje, uslijedile usmene sugestije iz Ministarstva da se promijeni dugogodišnja praksa i da se za vršioca dužnosti imenuje osoba koja ispunjava dio kriterija za izbor direktora. Upravni odbor je tada po treći put razriješio Mustafića i imenovao Izudina Bajrovića za v.d. direktora.

„Odluke su upućene Ministarstvu u nadi da će procedura ovaj put biti provedena, ali Ministarstvo istovremeno nije dalo odobrenje za pokretanje procedure za izbor direktora prema važećim Pravilima, čime je Narodno pozorište dovedeno u situaciju da danas nema direktora“, upozorava ona.



