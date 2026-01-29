Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NOVI PLIJEN

Šta stoji iza pokušaja promjene pravila za izbor direktora: Da li Magoda pokušava preuzeti i Narodno pozorište?

Ako dođe neko bez iskustva, vrlo teško će se snaći, upozorava Džindo u razgovoru za „Avaz“

Magoda: Namjerava li postaviti svog čovjeka?. Avaz

Danijal Hadzovic
Piše: Danijal Hadzovic

29.1.2026

Narodno pozorište Sarajevo već mjesecima se nalazi u ozbiljnoj upravljačkoj krizi, nakon što je bivšem direktoru Dini Mustafiću još u avgustu prošle godine istekao mandat na čelu ove institucije.

Nakon toga, potez povlači ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Kenan Magoda. Ministarstvo na čijem je čelu pokreće ad hoc inicijativu za izmjenu pravila i uslova za izbor direktora, kojom se znatno snižavaju kriteriji koje je neophodno ispuniti za dolazak na čelo Narodnog pozorišta.

Adnan Džindo, predsjednik Sindikata Narodnog pozorišta Sarajevo, u razgovoru za „Dnevni avaz“ ističe da je inicijativa ministra Magode došla u najgorem mogućem trenutku – u fazi tehničke realizacije izbora novog direktora, nakon što je prethodni direktor već razriješen dužnosti.

- Sasvim je legitimno da Ministarstvo predlaže izmjene općih akata, ali ne u momentu kada je direktor razriješen i kada je trebalo ući u proces raspisivanja javnog konkursa. Upravo tada se stvara vakuum u kojem se sada nalazimo – ističe Džindo.

Prema njegovim riječima, inicijativa za izmjene pravila stigla je 29. septembra, nakon što je direktor već bio razriješen, što je, kako navodi, potpuno zaustavilo proces imenovanja novog rukovodstva.

Blokada rada

Situacija je dodatno eskalirala ove sedmice, jer Narodno pozorište od petka više nema ovlaštenog potpisnika, nakon što je Mustafić stupio na novu dužnost.

- Bivši direktor više ne može biti potpisnik. To je logično, jer jedno odgovorno lice ne može istovremeno obavljati dvije funkcije. Ali sada smo došli u situaciju da institucija praktično ne može funkcionisati – upozorava Džindo.

Sindikat navodi da je još prije nekoliko mjeseci upozoravao kako izmjene i dopune pravila ne mogu biti provedene brzo, jer zahtijevaju izradu akata, javnu raspravu i saglasnost Vlade Kantona Sarajevo, što je procedura koja traje najmanje tri do četiri mjeseca.

- Mi smo predlagali da se konkurs raspiše po starim pravilima, a da se nakon toga uđe u izmjene i dopune. Prvo je trebalo riješiti tehničku krizu, jer smo već skoro pet mjeseci u vakuumu – navodi Džindo.

Džindo: Pozorište praktično ne može funkcionisati. NPS

Iz Ministarstva kulture i sporta KS kao razlog izmjena naveli su potrebu za „većom transparentnošću i konkurentnošću“, te mogućnost da se prijavi veći broj kandidata. Međutim, sindikat upozorava da Narodno pozorište nije obična ustanova.

- U prethodnih 20 ili 30 godina pravila su bila ista i obično su se prijavljivala dva ili tri kandidata. To nije slučajno. Direktor mora biti duboko vezan za kulturu i umjetnost i poznavati procese u ovako kompleksnoj ustanovi – naglašava Džindo.

Podsjeća da Narodno pozorište obuhvata dramu, operu, balet, tehničke i zajedničke službe, marketing, te blisku saradnju s Filharmonijom.

- To je organizam sa više „firmi“ unutar jedne kuće. Ako dođe neko bez iskustva, vrlo teško će se snaći – upozorava on.

Glavni motiv

Na kraju se, ipak, nameće pitanje glavnog motiva ovakvih poteza.

- Mi ne ulazimo u motive. Mi smo sindikat. Tražimo da se upravljačka kriza riješi odmah, jer Narodno pozorište trenutno faktički stoji – zaključuje Džindo.

No, ako se uzme u obzir da inicijativa dolazi tek nakon isteka mandata bivšem direktoru, da podrazumijeva ublažavanje kriterija za dolazak na čelo jedne od najznačajnijih kulturnih institucija u zemlji, te dosadašnje djelovanje ministra Magode u pokušajima ovladavanja sektorima kulture i sporta – uključujući i pokušaje da bude imenovan u upravljačke strukture Nogometnog saveza BiH – zaključak se nameće sam.

Prijetnja od potpunog zastoja

Zbog nepostojanja ovlaštenog potpisnika, ugroženo je svakodnevno funkcionisanje pozorišta – od nabavki, izrade scenografije i kostima, do isplate honorara i planiranja repertoara.

- Zbog nepostojanja ovlaštenog potpisnika, ugroženo je svakodnevno funkcionisanje pozorišta – od nabavki, izrade scenografije i kostima, do isplate honorara i planiranja repertoara. Srećom, bivši direktor je potpisao zadnju platu koja će biti isplaćena u februaru. Ali mart je već pod velikim upitnikom ako se problem hitno ne riješi – kaže Džindo.

# KENAN MAGODA
# NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO
PRIKAŽI KOMENTARE (6)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.