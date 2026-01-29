Šta stoji iza pokušaja promjene pravila za izbor direktora: Da li Magoda pokušava preuzeti i Narodno pozorište?

Narodno pozorište Sarajevo već mjesecima se nalazi u ozbiljnoj upravljačkoj krizi, nakon što je bivšem direktoru Dini Mustafiću još u avgustu prošle godine istekao mandat na čelu ove institucije.

Nakon toga, potez povlači ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Kenan Magoda. Ministarstvo na čijem je čelu pokreće ad hoc inicijativu za izmjenu pravila i uslova za izbor direktora, kojom se znatno snižavaju kriteriji koje je neophodno ispuniti za dolazak na čelo Narodnog pozorišta.

Adnan Džindo, predsjednik Sindikata Narodnog pozorišta Sarajevo, u razgovoru za „Dnevni avaz“ ističe da je inicijativa ministra Magode došla u najgorem mogućem trenutku – u fazi tehničke realizacije izbora novog direktora, nakon što je prethodni direktor već razriješen dužnosti.

- Sasvim je legitimno da Ministarstvo predlaže izmjene općih akata, ali ne u momentu kada je direktor razriješen i kada je trebalo ući u proces raspisivanja javnog konkursa. Upravo tada se stvara vakuum u kojem se sada nalazimo – ističe Džindo.

Prema njegovim riječima, inicijativa za izmjene pravila stigla je 29. septembra, nakon što je direktor već bio razriješen, što je, kako navodi, potpuno zaustavilo proces imenovanja novog rukovodstva.

Blokada rada

Situacija je dodatno eskalirala ove sedmice, jer Narodno pozorište od petka više nema ovlaštenog potpisnika, nakon što je Mustafić stupio na novu dužnost.

- Bivši direktor više ne može biti potpisnik. To je logično, jer jedno odgovorno lice ne može istovremeno obavljati dvije funkcije. Ali sada smo došli u situaciju da institucija praktično ne može funkcionisati – upozorava Džindo.

Sindikat navodi da je još prije nekoliko mjeseci upozoravao kako izmjene i dopune pravila ne mogu biti provedene brzo, jer zahtijevaju izradu akata, javnu raspravu i saglasnost Vlade Kantona Sarajevo, što je procedura koja traje najmanje tri do četiri mjeseca.

- Mi smo predlagali da se konkurs raspiše po starim pravilima, a da se nakon toga uđe u izmjene i dopune. Prvo je trebalo riješiti tehničku krizu, jer smo već skoro pet mjeseci u vakuumu – navodi Džindo.