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NAČELNIK STAROG GRADA

Nakon što je kupio olovku od 650 KM bez PDV-a: Evo kakvo opravdanje je ponudio Čengić

Iako zanatske olovke Kotromanich su super, ne mogu putovati kroz vrijeme - poručio je Čengić

Načelnik Irfan Čengić istakao je najbitnije tačke usvojene na današnjoj sjednici

D. H.

12.4.2026

Na Portalu javnih nabavki Bosne i Hercegovine objavljen je izvještaj prema kojem je Općina Stari Grad Sarajevo provela nabavku jednog komada olovke marke Kotromanich u vrijednosti od 650 KM bez PDV-a.

Prema dokumentu od 6. februara 2026. godine, riječ je o postupku javne nabavke pod brojem 478-8-1-33-25-27/26, a predmet ugovora jasno je naveden kao: „Nabavka 1 (jednog) komada olovke Kotromanich za potrebe Općine Stari Grad Sarajevo“.

Čengić o kupovini olovaka. Screenshot

U izvještaju se navodi da je postupak proveden putem direktnog sporazuma, bez elektronske procedure, dok je kao najuspješniji ponuđač odabrana firma Grafika Šaran d.o.o. Sarajevo. Vrijednost ugovora iznosi 650 KM bez PDV-a, a datum računa naveden je 22. januar 2026. godine.

Dodatnu pažnju javnosti izazvala je činjenica da je predmet nabavke klasifikovan pod šifrom „proizvodi od plemenitih metala“, što ukazuje da se ne radi o klasičnoj kancelarijskoj olovci, već o luksuznom ili zanatskom predmetu.

Cijena olovke Irfana Čengića. Screenshot

O svemu se kratko oglasio i načelnik Općine Stari Grad Sarajevo Irfan Čengić, koji je na Facebooku napisao:

„Olovke kupujem sam sebi iako zanatske olovke Kotromanich su super, ne mogu putovati kroz vrijeme.“

# IRFAN ČENGIĆ
# OPĆINA STARI GRAD
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