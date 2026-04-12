Nakon što je kupio olovku od 650 KM bez PDV-a: Evo kakvo opravdanje je ponudio Čengić

Na Portalu javnih nabavki Bosne i Hercegovine objavljen je izvještaj prema kojem je Općina Stari Grad Sarajevo provela nabavku jednog komada olovke marke Kotromanich u vrijednosti od 650 KM bez PDV-a. Prema dokumentu od 6. februara 2026. godine, riječ je o postupku javne nabavke pod brojem 478-8-1-33-25-27/26, a predmet ugovora jasno je naveden kao: „Nabavka 1 (jednog) komada olovke Kotromanich za potrebe Općine Stari Grad Sarajevo“.

Čengić o kupovini olovaka . Screenshot Čengić o kupovini olovaka . Screenshot

U izvještaju se navodi da je postupak proveden putem direktnog sporazuma, bez elektronske procedure, dok je kao najuspješniji ponuđač odabrana firma Grafika Šaran d.o.o. Sarajevo. Vrijednost ugovora iznosi 650 KM bez PDV-a, a datum računa naveden je 22. januar 2026. godine. Dodatnu pažnju javnosti izazvala je činjenica da je predmet nabavke klasifikovan pod šifrom „proizvodi od plemenitih metala“, što ukazuje da se ne radi o klasičnoj kancelarijskoj olovci, već o luksuznom ili zanatskom predmetu.

Cijena olovke Irfana Čengića . Screenshot Cijena olovke Irfana Čengića . Screenshot