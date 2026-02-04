Čengić na sastanku s kongresmenom, planirani brojni susreti

Načelnik Općine Stari Grad Sarajevo Irfan Čengić boravi u službenoj posjeti Vašingtonu (Washingtonu), gdje je danas održao sastanak s kongresmenom Robertom Aderholtom, članom Predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država.

Načelnik će sutra prisustvovati Nacionalnom molitvenom doručku, jednom od najznačajnijih godišnjih događaja u Vašingtonu, koji okuplja visoke zvaničnike, političke lidere i predstavnike javnog i društvenog života iz cijelog svijeta.

U toku boravka u Sjedinjenim Američkim Državama planirani su i sastanci s predstavnicima bosanskohercegovačke dijaspore. Također, tokom posjete bit će potpisan i Sporazum o bratimljenju između Općine Stari Grad Sarajevo i grada Wethersfield, čime se dodatno unapređuju međunarodni odnosi i otvaraju nove mogućnosti saradnje u oblasti kulture, obrazovanja i lokalnog razvoja.