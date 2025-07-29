'NiPotizam': Bićo podnio zahtjev za profesionalni angažman, plata će mu iznositi 6.000 KM

Gradsko vijeće Grada Sarajeva održalo je svoju prvu sjednicu u novom sazivu, na kojoj je usvojena Odluka o radno-pravnom statusu Emira Biće (NiP), zamjenika predsjedavajućeg Vijeća. Ključna promjena odnosi se na to što će Bićo ubuduće ovu dužnost obavljati profesionalno, umjesto na dosadašnjoj volonterskoj osnovi.

Ova odluka izazvala je žustru raspravu među vijećnicima. Vijećnik Srđan Srdić (SBiH) izrazio je zabrinutost zbog finansijskog aspekta takvog angažmana, navodeći da će ukupna mjesečna primanja Biće, uključujući paušal u Općinskom vijeću Stari Grad (850 KM), te naknade za učešće u radu tri gradske komisije (60 KM mjesečno po komisiji), dostići oko 6.000 KM.

U nastavku sjednice usvojeni su izvještaji koji se odnose na obilježavanje Dana grada Sarajeva – 6. aprila, stipendiranje učenika srednjih škola, kao i nagrađivanje onih koji su ostvarili značajne rezultate na zvaničnim takmičenjima tokom školske 2023./2024. godine. Svi ovi programi su finansirani iz Budžeta Grada Sarajeva.

Međutim, Izvještaj o izvršenju budžeta za prvi kvartal 2025. godine nije dobio podršku vijećnika. Također, na prijedlog Jasmina Ademovića, sa dnevnog reda su povučeni izvještaji i odluke koje se tiču više gradskih javnih preduzeća i ustanova, uključujući JP "Sarajevo", JP „Olimpijski bazen Otoka“, te JU "Gradski muzeji" Sarajevo. O njima će se raspravljati u septembru, kako bi materijali bili dodatno razmotreni.

Tokom sjednice upućen je i niz vijećničkih pitanja i inicijativa. Među njima se izdvaja inicijativa predsjedavajućeg Alena Girta, koji je zatražio od gradonačelnika da do naredne sjednice pripremi informaciju o nadležnostima Grada Sarajeva u oblasti komunalnih djelatnosti, u svjetlu planirane izrade novog kantonalnog zakona.

Vijeće je također jednoglasno podržalo prijedlog vijećnika Vedada Deljkovića da se Udruženje „Srce za djecu oboljelu od raka“ proglasi udruženjem od posebnog značaja za Grad Sarajevo, čime je ova inicijativa formalno postala dio politike Gradskog vijeća.



