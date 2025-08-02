Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo: Ova odluka nije prebacivanje problema

Premještaj Centra za supstitucionu terapiju (OST), namijenjenog dugogodišnjim korisnicima liječenja od ovisnosti, izazvao je oštre reakcije stanovnika sarajevskih naselja u blizini nove lokacije. Centar je 28. jula 2025. godine premješten iz ulice Omera Stupca u ulicu Bolnička 10, što su mještani Višnjika, Breke, Parka i Podhrastova dočekali s nezadovoljstvom i osjećajem isključenosti iz procesa odlučivanja.

Bez dužeg boravka

Na zahtjeve za objašnjenje, Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo izdao je saopćenje u kojem navodi:

- Ova odluka nije prebacivanje problema, već uspostavljanje profesionalnog, sigurnog i kontrolisanog modela liječenja ljudi koji imaju pravo na zdravstvenu zaštitu, kao i svi drugi građani

Kako piše u saopćenju, Centar se nalazi u okviru zdravstvene ustanove, u objektu koji zadovoljava sve tehničke, sigurnosne i stručne uslove propisane za ovu vrstu djelatnosti.

- Pristup objektu je organizovan izravno sa glavne ceste, sa zasebnim ulazom, rampom i parkingom, bez neposrednog kontakta pacijenata sa drugim korisnicima ili građanima. Prostor je pod stalnim videonadzorom, uz prisustvo profesionalne zaštitarske službe. Radno vrijeme je radnim danima od 08:30 do 14:00 sati, dok subotom, nedjeljom i praznicima Centar ne radi. Pacijenti se zadržavaju isključivo radi preuzimanja terapije ili recepata, bez dužeg boravka. Broj dnevnih korisnika kreće se između 70 i 80- pojašnjavaju iz Zavoda.

Prakse iz regiona

Zavod naglašava da većina korisnika pripada starijoj životnoj dobi – 40+, 50+, 60+ – i da su to osobe koje su prošle kroz ratne i poratne traume.

- Riječ je o osobama koje žive među nama, rade, imaju porodice i djecu, i koje koriste i druge zdravstvene usluge- navedeno je.

U kontekstu sigurnosti i utemeljenosti odluke, Zavod ističe:

- Primjeri iz regiona pokazuju da su veliki klinički centri unutar sistema locirali centre za supstitucionu terapiju, zbog nadzora, stručnosti i efikasnosti. Mi slijedimo takve dobre prakse.

Reakcije građana, međutim, i dalje ne jenjavaju. Stanovnici okolnih naselja ističu da nisu pravovremeno informisani, te se osjećaju isključenima iz procesa.