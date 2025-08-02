ZDRAVSTVO POD PRITISKOM

Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo: Ova odluka nije prebacivanje problema

Stanovnici okolnih naselja ističu da nisu pravovremeno informisani, te se osjećaju isključenima iz procesa

Nova adresa Centra. Avaz

A. H. K.

2.8.2025

Premještaj Centra za supstitucionu terapiju (OST), namijenjenog dugogodišnjim korisnicima liječenja od ovisnosti, izazvao je oštre reakcije stanovnika sarajevskih naselja u blizini nove lokacije. Centar je 28. jula 2025. godine premješten iz ulice Omera Stupca u ulicu Bolnička 10, što su mještani Višnjika, Breke, Parka i Podhrastova dočekali s nezadovoljstvom i osjećajem isključenosti iz procesa odlučivanja.

Bez dužeg boravka

Na zahtjeve za objašnjenje, Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo izdao je saopćenje u kojem navodi:

- Ova odluka nije prebacivanje problema, već uspostavljanje profesionalnog, sigurnog i kontrolisanog modela liječenja ljudi koji imaju pravo na zdravstvenu zaštitu, kao i svi drugi građani

Kako piše u saopćenju, Centar se nalazi u okviru zdravstvene ustanove, u objektu koji zadovoljava sve tehničke, sigurnosne i stručne uslove propisane za ovu vrstu djelatnosti.

- Pristup objektu je organizovan izravno sa glavne ceste, sa zasebnim ulazom, rampom i parkingom, bez neposrednog kontakta pacijenata sa drugim korisnicima ili građanima. Prostor je pod stalnim videonadzorom, uz prisustvo profesionalne zaštitarske službe. Radno vrijeme je radnim danima od 08:30 do 14:00 sati, dok subotom, nedjeljom i praznicima Centar ne radi. Pacijenti se zadržavaju isključivo radi preuzimanja terapije ili recepata,  bez dužeg boravka. Broj dnevnih korisnika kreće se između 70 i 80- pojašnjavaju iz Zavoda.

Prakse iz regiona

Zavod naglašava da većina korisnika pripada starijoj životnoj dobi – 40+, 50+, 60+ – i da su to osobe koje su prošle kroz ratne i poratne traume.

- Riječ je o osobama koje žive među nama, rade, imaju porodice i djecu, i koje koriste i druge zdravstvene usluge- navedeno je. 

U kontekstu sigurnosti i utemeljenosti odluke, Zavod ističe:

- Primjeri iz regiona pokazuju da su veliki klinički centri unutar sistema locirali centre za supstitucionu terapiju, zbog nadzora, stručnosti i efikasnosti. Mi slijedimo takve dobre prakse.

Reakcije građana, međutim, i dalje ne jenjavaju. Stanovnici okolnih naselja ističu da nisu pravovremeno informisani, te se osjećaju isključenima iz procesa.

# OPĆINA CENTAR
# SARAJEVO
# BIH
