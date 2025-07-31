Usvojena Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Centar"

Vijećnici dali saglasnost načelniku za zastupanje Općine Centar u svim pravnim postupcima vezanim za nekretnine u Trpnju.

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Centar". FENA

FENA

31.7.2025

Općinsko vijeće Centar danas je na sjednici donijelo Odluku o osnivanju Javnog preduzeća "Centar" d.o.o. Sarajevo.

Općina Centar Sarajevo prepoznala je potrebu za efikasnijim, bržim i kvalitetnijim upravljanjem javnim prostorima i objektima na svojoj teritoriji. Dosadašnji model oslanjanja na više eksternih izvođača kroz ugovore i javne nabavke pokazao se neadekvatnim, sporim, skupim i neefikasnim, bez mogućnosti hitnog reagiranja i kontrole nad trošenjem sredstava.

Osnivanjem Javnog preduzeća "Centar" d.o.o. Sarajevo omogućava se centralizovano obavljanje komunalnih i drugih usluga, kao i upravljanje javnim prostorima i objektima. Time se stvaraju preduslovi za racionalniju potrošnju budžetskih sredstava, veći kvalitet javnih usluga, kao i za postizanje finansijske samoodrživosti kroz vlastite prihode.

Novo preduzeće ima ulogu da unaprijedi kvalitet života građana, omogući jednaku dostupnost usluga za sve, te osigura dugoročno održivo i odgovorno upravljanje općinskom imovinom.

Vijećnici su podržali Odluku o davanju saglasnosti općinskom načelniku za davanje ovlaštenja punomoćniku za zastupanje u svim parničnim, izvanparničnim, izvršnim, zemljišnoknjižnim, trgovačkim, krivičnim i upravnim postupcima za nekretnine koje se nalaze u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Centar na području općine Trpanj, saopćeno je iz ove Općine.

# OPĆINA CENTAR
# SARAJEVO
# BIH
