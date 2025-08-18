Hitna pomoć KS jača tim: Od 22 nova doktora, njih 17 potpisalo je ugovor na neodređeno vrijeme

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo uveo je značajno kadrovsko pojačanje. Čak 22 doktora pridružila su se timu, a tokom avgusta potpisano je 17 ugovora o radu na neodređeno vrijeme i pet na određeno.

Do kraja mjeseca očekuje se dolazak još četiri ljekara, među kojima su i dvoje specijalista urgentne medicine, što ovu instituciju čini snažnijom i spremnijom da odgovori na potrebe građana.

Kako navode iz Hitne pomoći KS, ukupan broj novoprimljenih doktora u ovom kadrovskom ciklusu iznosi 12, od kojih je pet doktora medicine bez prethodnog radnog iskustva, koji svoje profesionalno usavršavanje započinju upravo u oblasti prehospitalne urgentne medicine.

- Početak ljekarske karijere u ovom zahtjevnom i dinamičnom segmentu zdravstvenog sistema pruža jedinstvenu priliku za sticanje neprocjenjivog iskustva - od razvijanja brzog kliničkog rasuđivanja i donošenja odluka u uslovima ograničenog vremena, usavršavanja netehničkih vještina pri timskom radu u složenim situacijama, do formiranja stručnih kompetencija koje kasnije bitno utiču na izbor specijalizacije i dalji profesionalni put. Rad u prehospitalnoj urgentnoj medicini znači djelovanje na mjestu događaja, tamo gdje su sekunde presudne, a svaka odluka može spasiti život - naveli su iz Hitne pomoći.

Dodaju da ovim kadrovskim jačanjem Hitna pomoć KS potvrđuje stratešku opredijeljenost kontinuiranom usavršavanju hitne medicinske službe osiguravajući da građanima Kantona Sarajevo bude pružena pravovremena, stručna i kvalitetna medicinska pomoć.