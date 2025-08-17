Hotel "Hills“: Pasoši izraelskih turista nisu bačeni, radilo se o nesretnom slučaju

Povodom informacija objavljenih u pojedinim medijima da su pasoši izraelskih državljana namjerno bačeni u smeći, iz sarajevskog hotela "Hills“ uputili su zvaničan demant.

Uprava hotela naglašava da je riječ o pogrešnom predstavljanju okolnosti i da se incident desio isključivo kao nesretna slučajnost.

Prenosimo demant u cijelosti:

- Povodom članka objavljenog u medijima pod naslovom "Izraelski mediji: 47 izraelskih turista ostalo zarobljeno u BiH nakon što su im pasoši bačeni u smeće“, želimo naglasiti da se radi o pogrešnom predstavljanju okolnosti.

Naime, snimci nadzornih kamera jasno pokazuju da je kesa sa pasošima slučajno pala u kantu za smeće u recepcijskom prostoru hotela (u 8. sekudi videa). Dakle, pasoši nisu „bačeni“, niti je postojala bilo kakva namjera da se naudi gostima. Cijeli incident je rezultat nesretne slučajnosti, a ne svjesnog ili zlonamjernog postupka.

Ističemo da je slučaj odmah prijavljen nadležnim organima te da su poduzete sve mjere kako bi se situacija što brže riješila.

U interesu tačnog i profesionalnog izvještavanja, molimo da se ova činjenica uzme u obzir prilikom daljnjeg prenošenja informacija o ovom događaju.